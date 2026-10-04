Haberler

Düzce'de motosikletin çarptığı yaya yaşamını yitirdi, sürücü ağır yaralandı.

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Düzce'de motosikletin çarptığı yaya yaşamını yitirdi, sürücü ağır yaralandı.
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Düzce'de Zonguldak'tan Düzce istikametine seyreden motosiklet, Konuralp EDS mevkisinde yaya olarak bulunan kişiye çarptı; yaya hayatını kaybetti, sürücü ağır yaralandı. Ağır yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Düzce'de motosikletin çarptığı yaya hayatını kaybetti, sürücü ağır yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Zonguldak'tan Düzce istikametine seyir halinde olan İsa P. idaresindeki 07 BYP 481 plakalı motosiklet, Konuralp EDS mevkisinde yaya olarak bulunan İbrahim Gürdal'a çarptı. Çarpmanın şiddetiyle İbrahim Gürdal ve motosiklet sürücüsü İsa F. ağır yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İbrahim Gürdal, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Ağır yaralanan motosiklet sürücüsü İsa P. ise hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Acı haberi alan Gürdal'ın yakınları da olay yerine geldi.

Polis ekipleri kaza bölgesinde güvenlik önlemleri alırken, trafik uzun süre tek şeritten kontrollü olarak sağlandı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu haber 41 sitede yayınlandı.
Gonca Cilasun 'Uzak Şehir' dizisinde yaşadığı evlat acısını yansıtabilmek için 8 kilo verdi

Uzak Şehir'in Sadakat'i: O acıyı yansıtmak için 8 kilo verdim
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fon soruşturmasında savcılık yazısının detayları ortaya çıktı! 4 ayrı soruşturmada 6 fon mercekte

Başsavcılık yazısının detayları ortaya çıktı! Suç duyurusu tarihi 2024
Osmaniye'de 5.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Türkiye beşik gibi! Adana'nın ardından bir şehrimiz 5.2 ile sallandı
Kasayı boşalttı, keyfine baktı! Market hırsızının rahatlığı pes dedirtti

Rahatlığı pes dedirten hırsız kameraya yakalandı
Çanakkale'deki 86 bin yıllık mağarada 130 metrelik çakmaktaşı kütlesi bulundu! Taş Devri insanları ham maddeyi 'müsrifçe' kullanmış

Termal dron ortaya çıkardı! Taş Devri insanı burada savurganmış
90'ların yıldızı Bendeniz'i bir de şimdi görün! Yıllar onu çok değiştirdi

90'lara sesiyle damga vuran Bendeniz'i bir de şimdi görün!

Murat Kekilli Niğde'de sahne aldı! Sevilen şarkılarını hayranlarıyla söyledi

90'lı yıllara damga vurmuştu! Yeniden sahnede
Adana'da güpegündüz infaz! İş yerinin önünde otururken başından vuruldu

İş yerinin önünde otururken kurşunlar başına isabet etti