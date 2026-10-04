Girne'deki gemi faciasında 1 kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı

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Girne'den Mersin'in Taşucu Limanı'na giderken batan yolcu gemisinde kaybolanları arama çalışmaları 1 aydır sürüyor. Son bulunan naaşın kimliğinin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

"ÇALIŞMALAR AYNI KARARLILIKLA SÜRECEK"

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanlığı'nın yazılı açıklamasında, dip arama çalışmalarında 1 kişinin daha naaşına ulaşıldığı ve kimlik tespiti için gerekli işlemlerin başlatıldığı belirtildi. Açıklamada, kazanın ilk gününden bu yana kayıplara ulaşmak için tüm imkanların seferber edildiği ve çalışmaların aralıksız sürdürüldüğü vurgulandı. Kayıpların tamamına ulaşılıncaya kadar çalışmaların aynı kararlılıkla sürdürüleceği kaydedildi.

GEMİDE 267 KİŞİ VARDI

FİLO Denizcilik'e ait katamaran tipi FİLOJET adlı yolcu gemisi, 30 Ağustos'ta 259 yolcu ve 8 mürettebatla Girne Limanı'ndan Taşucu'na hareket etti. Limandan ayrıldıktan yaklaşık 15-20 dakika sonra su almaya başlayan gemi, Girne Limanı'nın yaklaşık 2 kilometre açığında battı. Kaza sonrası kurtarma çalışmalarına Türkiye'den İçişleri Bakanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Deniz Kuvvetleri ekipleri de destek verdi. Geminin yaklaşık 514 metre derinlikte bulunduğu tespit edildi.

KKTC'DE ULUSAL YAS İLAN EDİLDİ

Kazanın ilk gününde 8 kişinin cansız bedenine ulaşılırken 18 kişiden haber alınamadı. KKTC'de 31 Ağustos ile 2 Eylül arasında ulusal yas ilan edildi.

KAPTAN DAHİL 9 KİŞİ TUTUKLANDI

Kazanın ardından gemi kaptanı ve görevliler gözaltına alındı. Kaptanın da aralarında bulunduğu 9 zanlı, "tedbirsizlik ve dikkatsizlik sonucu ölüme sebebiyet verme" suçlamasıyla tutuklandı. Zanlıların tutukluluk süresi son olarak 7 gün daha uzatıldı.

SU GEÇİRMEZ KAPILAR AÇIK BIRAKILDI İDDİASI

Soruşturma kapsamında, seyir sırasında kapalı tutulması gereken bazı su geçirmez kapıların açık olduğu ileri sürüldü. Uzmanlar, kapılar kapalı olsaydı geminin su alma hızının azalabileceğini değerlendirdi. Teknik incelemede, gemide yapılan bir tamiratın "kabul edilemez" nitelikte olduğu ve gövdedeki fiber çatlakların geminin güvenliğini ciddi şekilde etkileyebileceği belirtildi. Kaptanın, mürettebatın yaptığı tamiratı gördüğü halde bunu şirket yetkililerine bildirmediği iddia edildi. Geminin seyir veri kaydedicisinin (VDR) incelenmesi sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı