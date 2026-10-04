Yargıda rüşvet skandalı! 5 hakim ve savcı açığa alındı, İYİ Partili vekilin davası da dosyada

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, 2022-2024 yılları arasında İstanbul'daki çeşitli adliyelerde görülen bazı dava ve soruşturmalarda örgütlü hareket edildiğine dair delil ve bulgular elde edildiğini açıkladı. Soruşturmada iş insanı, siyasetçi ve avukatların, irtibatlı oldukları yargı mensupları ve adliye personeli aracılığıyla yargı süreçlerine müdahale ettiği iddiaları araştırılıyor.

YARGI SÜREÇLERİNE MÜDAHALE İDDİASI

Edinilen bilgilere göre soruşturma; "rüşvet almak", "rüşvet vermek", "rüşvete aracılık etmek" ile "suç örgütü kurmak, yönetmek ve üye olmak" suçlarından yürütülüyor. Aralarında iş insanı, siyasetçi ve avukatların da bulunduğu kişilerin, maddi menfaat karşılığında bazı yargı süreçlerine hukuka aykırı şekilde müdahale ettikleri ve süreçleri yönlendirmeye çalıştıkları iddia ediliyor.

8 TUTUKLAMA, 2 FİRARİYE YAKALAMA KARARI

Soruşturma kapsamında bugüne kadar 8 şüpheli tutuklandı. Yurt dışında firari durumda bulunan 2 şüpheli hakkında ise tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarıldı.

5 HAKİM VE SAVCI GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILDI

Dosyada adı geçen yargı mensupları için Hakimler ve Savcılar Kurulu'na (HSK) bildirimde bulunuldu. HSK'nın değerlendirmesi sonucunda 5 hakim ve Cumhuriyet savcısı görevden uzaklaştırıldı. Emekli bir Cumhuriyet savcısı ile görevinden istifa eden bir hakim hakkında da soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

HAKİM B.K. TUTUKLANDI

Eski İstanbul 4. İcra Hukuk Mahkemesi Hakimi B.K., görevden uzaklaştırılmasının ardından 3 Ekim 2026'da sevk edildiği nöbetçi ağır ceza mahkemesince "rüşvet" suçundan tutuklandı. İki yargı mensubu hakkında da "örgüte yardım" ve "rüşvete aracılık" suçlarından yakalama kararı çıkarıldı.

İYİ PARTİLİ MİLLETVEKİLİ L.T.'NİN DAVASI DA DOSYADA

Soruşturmanın bir diğer bölümünde, İYİ Parti Kocaeli Milletvekili L.T.'nin taraf olduğu ve İstanbul 4. İcra Hukuk Mahkemesi'nde görülen bir dava incelendi. Başsavcılık, suç örgütü lideri olduğu değerlendirilen M.Ş. ile halen yurt dışında firari olan Y.A. aracılığıyla davanın L.T. lehine sonuçlandırıldığına ve davaya bakan hakim B.K.'ye maddi menfaat sağlandığına ilişkin deliller elde edildiğini açıkladı.

"KAPORA" OLARAK HESABA GÖNDERİLDİ İDDİASI

İncelemelerde, B.K.'ye milyonlarca lira rüşvet verildiği, bu paranın bir bölümünün kapora olarak banka hesabına gönderildiği ve kalan kısmın kendisine ve kardeşine ödendiği ileri sürüldü. Bu iddialara ilişkin delillerin değerlendirilmesi sürüyor. Milletvekili L.T. hakkındaki soruşturma dosyası ayrılarak Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderildi.

SAVCI ODASINDAN FOTOĞRAF PAYLAŞAN AVUKAT TUTUKLANDI

Soruşturmada, Cumhuriyet savcısının odasından fotoğraflar paylaştığı ve bazı şüphelilerin dosyalarını "hallederiz" vaadiyle üstlendiği ileri sürülen avukat B.T.'nin örgütlü yapı içindeki konumu ve eylemleri de incelendi. Elde edilen deliller doğrultusunda B.T. tutuklandı.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Başsavcılık, yargı süreçlerine maddi menfaat karşılığında müdahale edildiği ve bu amaçla örgütlü hareket edildiği yönündeki iddiaların tüm yönleriyle ortaya çıkarılması ve sorumluların belirlenmesi için soruşturmanın titizlikle sürdürüldüğünü bildirdi.