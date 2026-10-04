Haberler

Ceyda Düvenci'nin son hali dikkat çekti! "Evlilik yaramış"

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Ceyda Düvenci'nin son hali dikkat çekti! 'Evlilik yaramış'
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

üçlü Mete ile geçtiğimiz ağustos ayında nikâh masasına oturan Ceyda Düvenci, eşiyle birlikte katıldığı davette objektiflere yansıdı. Ünlü oyuncunun fit hali dikkat çekerken, yeni görüntülerine "Gençleşmiş resmen" ve "Evlilik yaramış" yorumları geldi.

  • Ceyda Düvenci, 2023 yılında Bülent Şakrak ile yollarını ayırdıktan sonra Güçlü Mete ile ilişki yaşamaya başladı ve çift geçtiğimiz ağustos ayında Stockholm'de evlendi.
  • Ceyda Düvenci, eşi Güçlü Mete ile katıldığı davette siyah mini etek, parlak dantel detaylı üst, deri ceket ve siyah çizmelerden oluşan kombinini tercih etti.
  • Ceyda Düvenci'nin davetteki görüntülerine sosyal medyada "Gençleşmiş resmen" ve "Evlilik yaramış" yorumları yapıldı.

Ceyda Düvenci, kısa süre önce hayatını birleştirdiği radyo programcısı Güçlü Mete ile katıldığı bir davette objektiflere yansıdı. Bir süredir kameralardan uzak kalan ünlü oyuncunun son hali ve gecedeki tarzı dikkat çekti. 

EŞİYLE EL ELE DAVETE KATILDI

Bülent Şakrak ile 2023 yılında yollarını ayıran Ceyda Düvenci, daha sonra Güçlü Mete ile aşk yaşamaya başlamıştı. Yaklaşık 2,5 yıllık birlikteliklerinin ardından çift, geçtiğimiz ağustos ayında Stockholm'de nikâh masasına oturdu. 

Evliliklerinin ardından gözlerden uzak kalan Düvenci ile Mete, bu kez birlikte katıldıkları bir davette görüntülendi.

CEYDA DÜVENCİ'NİN SON HALİ DİKKAT ÇEKTİ

Geceye siyah mini etek, parlak ve dantel detaylı bir üst ile deri ceket tercih ederek katılan Ceyda Düvenci, kombinini siyah çizmelerle tamamladı. Ünlü oyuncunun davetteki görüntülerinin paylaşılmasının ardından görünümüne ilişkin çok sayıda yorum yapıldı. 

"GENÇLEŞMİŞ RESMEN"

Düvenci'nin yeni görüntülerine yorum yapan bazı kullanıcılar, ünlü oyuncunun değişimine dikkat çekti. Paylaşımların altında "Gençleşmiş resmen" ve "Evlilik yaramış" şeklinde yorumlar yer aldı.

Ekim Devrim Manduz
Ekim Devrim Manduz
Haberler.com
Pakistan, Yemen'deki savaşa dahil oldu! Askeri danışmanlar da sahada

Korkulan oldu! Savaşa bir ülke daha katıldı
Nazilli'de alkollü sürücü, ekiplerin müdahale ettiği kaza yerine daldı! 1'i ağır 12 yaralı

Ekipler kaza yerindeyken daldı! Sürücü alkollü çıktı: 12 yaralı
MHK Üyesi Sebahattin Şahin istifa etti

MHK soruşturmasında gözaltına alınan isimden istifa kararı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

22 yaşında kendi işinin patronu oldu! Şimdi 1000 kovanı var

22 yaşında kendi işinin patronu oldu! Sermayeyi dört katına çıkardı
Hatay’da trafik kazası: 3'ü ağır 5 yaralı

Otomobiller hurdaya döndü! Çok sayıda yaralı var
Topluma böyle kazandırılıyorlar! Hükümlülere sofralık zeytin yapımı öğretildi

Hükümlüler topluma böyle kazandırılıyor! 5 günlük kursu tamamladılar
Kiev'de bir köprü daha saldırı hedefi oldu

Gece vakti korkulan oldu! Rusya, komşusunun başkentini vurdu
İsrailli gazeteci provokatif sorularıyla basın toplantısını karıştırdı

İsrailli gazeteciden skandal provokasyon! Salondan böyle kovuldu
Türkiye'de milyonlar kullanıyor! Abonelik ücretlerine dev zam geldi

Türkiye'de milyonlar kullanıyor! Abonelik ücretlerine dev zam geldi
Osimhen doğduğu mahalleye koruma ordusuyla gitti

Memleketine döndü! Görüntüsü olay oldu