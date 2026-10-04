Ceyda Düvenci'nin son hali dikkat çekti! 'Evlilik yaramış'

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Ceyda Düvenci, kısa süre önce hayatını birleştirdiği radyo programcısı Güçlü Mete ile katıldığı bir davette objektiflere yansıdı. Bir süredir kameralardan uzak kalan ünlü oyuncunun son hali ve gecedeki tarzı dikkat çekti.

EŞİYLE EL ELE DAVETE KATILDI

Bülent Şakrak ile 2023 yılında yollarını ayıran Ceyda Düvenci, daha sonra Güçlü Mete ile aşk yaşamaya başlamıştı. Yaklaşık 2,5 yıllık birlikteliklerinin ardından çift, geçtiğimiz ağustos ayında Stockholm'de nikâh masasına oturdu.

Evliliklerinin ardından gözlerden uzak kalan Düvenci ile Mete, bu kez birlikte katıldıkları bir davette görüntülendi.

CEYDA DÜVENCİ'NİN SON HALİ DİKKAT ÇEKTİ

Geceye siyah mini etek, parlak ve dantel detaylı bir üst ile deri ceket tercih ederek katılan Ceyda Düvenci, kombinini siyah çizmelerle tamamladı. Ünlü oyuncunun davetteki görüntülerinin paylaşılmasının ardından görünümüne ilişkin çok sayıda yorum yapıldı.

"GENÇLEŞMİŞ RESMEN"

Düvenci'nin yeni görüntülerine yorum yapan bazı kullanıcılar, ünlü oyuncunun değişimine dikkat çekti. Paylaşımların altında "Gençleşmiş resmen" ve "Evlilik yaramış" şeklinde yorumlar yer aldı.