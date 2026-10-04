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Danla Bilic 9. kez ameliyat masasına yattı: Sağlık durumunu açıkladı

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Danla Bilic 9. kez ameliyat masasına yattı: Sağlık durumunu açıkladı
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Yıllar önce yaptırdığı Aquafilling dolgusu nedeniyle sağlık sorunları yaşayan ve takipçilerini "Yalvarıyorum, yaptırmayın" sözleriyle uyaran Danla Bilic, 9. kez ameliyat masasına yattı. Yaklaşık 6 saat süren operasyonun ardından sağlık durumunu paylaşan ünlü fenomen, iyileşene kadar sosyal medyaya ara vereceğini açıkladı.

  • Danla Bilic, Aquafilling dolgusunun yol açtığı sağlık sorunları nedeniyle yaklaşık 6 saat süren bir ameliyat geçirdi ve bu operasyon onun 9. ameliyatı oldu.
  • Bilic, Aquafilling dolgusunun vücudunda yayıldığını ve enfeksiyona yol açtığını belirterek takipçilerine 'Yalvarıyorum, yaptırmayın' uyarısında bulundu.
  • Bilic, ameliyat sonrası sosyal medyaya kısa bir süre ara vereceğini ve tedavisinin devam ettiğini açıkladı.

Sosyal medya fenomeni Danla Bilic, geçmişte yaptırdığı Aquafilling dolgusunun ardından yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle bir kez daha ameliyat oldu. Yaklaşık 6 saat süren operasyonun ardından hastane odasından paylaşım yapan Bilic, bir süre sosyal medyadan uzak kalacağını açıkladı.

9. KEZ AMELİYAT OLDU

Uzun süredir geçmişte yaptırdığı dolgu işleminin yol açtığı sorunlarla mücadele eden Danla Bilic, tedavi süreci kapsamında yeniden ameliyat masasına yattı. Bilic'in geçirdiği son operasyonun yaklaşık 6 saat sürdüğü ve bunun 9. ameliyatı olduğu belirtildi.

HASTANE ODASINDAN PAYLAŞTI

Operasyonun ardından sağlık durumuna ilişkin takipçilerini bilgilendiren ünlü fenomen, hastane odasından görüntülerini paylaştı. Bilic'in tedavisinin ameliyat sonrasında da devam ettiği görüldü.

"YALVARIYORUM, YAPTIRMAYIN"

Danla Bilic, daha önce yaşadığı sağlık sorunlarını anlatırken Aquafilling işlemi konusunda takipçilerini uyarmıştı. Dolgunun vücudunda yayıldığını ve enfeksiyona yol açtığını belirten Bilic, "Yalvarıyorum, yaptırmayın" ifadelerini kullanmıştı. Ünlü fenomen, söz konusu maddeden kurtulabilmek için yıllardır mücadele ettiğini dile getirmişti.

"YENİDEN DOĞMUŞ GİBİYİM"

Zorlu operasyonun ardından kendisini "yeniden doğmuş gibi" hissettiğini ifade eden Bilic, iyileşme sürecine odaklanacağını belirtti. Sosyal medyaya kısa bir süre ara vereceğini açıklayan fenomen, toparlandıktan sonra yeniden takipçileriyle buluşacağını söyledi.

YILLARDIR TEDAVİ GÖRÜYOR

Danla Bilic, daha önce yaptığı açıklamalarda yıllar önce uygulanan Aquafilling dolgusunun zaman içerisinde vücudunda çeşitli sağlık sorunlarına yol açtığını anlatmıştı. Bu nedenle birden fazla operasyon geçiren Bilic'in tedavi süreci devam ediyor.

Ekim Devrim Manduz
Ekim Devrim Manduz
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