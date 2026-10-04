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Ne alacak-verecek ne de kız meselesi! Bu kez "tişört" tartışmasında kan aktı

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Ne alacak-verecek ne de kız meselesi! Bu kez 'tişört' tartışmasında kan aktı
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Bursa'nın Yıldırım ilçesinde tişört meselesi nedeniyle çıktığı öne sürülen kavgada 1 kişi bıçaklanarak yaralandı. Yavuz Selim Mahallesi'ndeki muhtarlık önünde meydana gelen olayda yaralı hastaneye kaldırılırken polis soruşturmayı sürdürüyor.

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde tişört meselesi yüzünden çıktığı öne sürülen kavgada 1 kişi bıçakla yaralandı.

Olay, Yıldırım ilçesi Yavuz Selim Mahallesi'ndeki Yavuz Selim Muhtarlığı önünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre M.E.M., akrabasından tişört alan bir kişiyle görüşmek için onun yanına gitti. Görüşme sırasında taraflar arasında tartışma çıktı.

"BIÇAKLANDIĞINI" ÖNE SÜRDÜ

M.E.M., tartışmanın büyümesi üzerine karşı tarafın kendisini bıçakladığını iddia etti. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan M.E.M., olay yerinde sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Polis ekipleri olay yerinde inceleme başlattı. Kavganın kesin nedeni ve olayın nasıl gerçekleştiği soruşturmayla ortaya çıkarılacak.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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