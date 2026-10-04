Maden işçileri arasında bıçaklı kavga! 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Maden işçileri arasında bıçaklı kavga! 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde aynı maden şirketinde çalışan mesai arkadaşları arasında çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı. Olayın ardından kaçan şüpheli, Çavuşlu köyünde yakalanarak gözaltına alındı; yaralı ise Edirne'deki hastaneye sevk edildi.
- Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde 3 Ekim Cumartesi günü saat 23.40 sıralarında aynı maden şirketinde çalışan M.G. (52) ile R.K. (39) ve B.G. (36) arasında çıkan bıçaklı kavgada R.K. hayatını kaybetti, B.G. yaralandı.
- Kalp bölgesi ve çene altından ağır yaralanan R.K., Uzunköprü Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti; sol el serçe parmağı kopan B.G. ise Edirne Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi.
- Olayın ardından kaçan şüpheli M.G., Çavuşlu köyünde yakalanarak gözaltına alındı ve hakkında adli işlem başlatıldı.
Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde aynı maden şirketinde çalıştıkları öğrenilen mesai arkadaşları arasında çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı. Olayın şüphelisi kısa sürede yakalandı.
3 MADENCİ ARASINDAKİ TARTIŞMA BIÇAKLI KAVGAYA DÖNDÜ
Edinilen bilgilere göre olay, 3 Ekim Cumartesi günü saat 23.40 sıralarında Halise Hatun Mahallesi Hastane Sokak üzerinde meydana geldi. Aynı maden şirketinde görev yaptıkları belirtilen M.G. ile R.K. (39) ve B.G. (36) arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda R.K. ve B.G. kesici aletle yaralandı.
EKİPLER SEVK EDİLDİ
Emniyete "kesici aletle yaralama" ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından yaralılar ambulanslarla Uzunköprü Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ
Kalp bölgesi ve çene altından ağır yaralanan 39 yaşındaki R.K., Uzunköprü Devlet Hastanesi'nde doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti.
Olayda sol el serçe parmağı koptuğu belirlenen diğer yaralı B.G. ise Uzunköprü'deki ilk tedavisinin ardından ileri tetkik ve tedavi amacıyla Edirne Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi.
KAÇAN ŞÜPHELİ KÖYDE YAKALANDI
Olayın ardından kaçan şüpheli M.G. (52), emniyet güçlerinin titiz çalışmaları sonucu Çavuşlu köyünde yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli hakkında gerekli adli işlemlerin başlatıldığı öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma çok yönlü olarak sürdürülüyor.