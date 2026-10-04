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Bursa'da ormanda kan donduran cinayet! 18 yaşındaki Gökçe Alkan, tartıştığı erkek arkadaşı tarafından öldürüldü

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Bursa'da ormanda kan donduran cinayet! 18 yaşındaki Gökçe Alkan, tartıştığı erkek arkadaşı tarafından öldürüldü
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Bursa'nın Karacabey ilçesinde Güngörmez Mahallesi'ndeki ormanda, 18 yaşındaki Gökçe Alkan otomobilde boğazı kesilerek öldürüldü. İddiaya göre tartıştığı erkek arkadaşı Mustafa B. (24) tarafından bıçaklanan genç kız olay yerinde hayatını kaybetti. Mahalleye yürüyerek gelip yardım istediği belirtilen, boynunda kesik bulunan şüpheli jandarma tarafından gözaltına alındı; hastanede tedavisi sürüyor.

  • Bursa'nın Karacabey ilçesinde 18 yaşındaki Gökçe Alkan, tartıştığı erkek arkadaşı Mustafa B. (24) tarafından otomobilde boğazı kesilerek öldürüldü.
  • Olay, dün saat 22.00 sıralarında Güngörmez Mahallesi'ndeki ormanda meydana geldi; şüpheli Mustafa B. jandarma tarafından gözaltına alındı.
  • Gökçe Alkan'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi ve cenazesi otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

BURSA'nın Karacabey ilçesinde, Gökçe Alkan (18), tartıştığı erkek arkadaşı Mustafa B. (24) tarafından otomobilde boğazı kesilerek öldürüldü.

ORMANDA ÇIKAN TARTIŞMA KANLI BİTTİ

Olay, dün saat 22.00 sıralarında, Güngörmez Mahallesi'ndeki ormanda meydana geldi. İddiaya göre; ormana otomobille gelen ve sevgili olduğu öne sürülen Gökçe Alkan ile Mustafa B. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine, Mustafa B., yanındaki bıçakla Gökçe Alkan'ın boğazını kesti. Olayın ardından yaya olarak mahalleye gelen şüphelinin, vatandaşlara tartıştığı kişinin öldüğünü söylediği ve ilçe merkezine gitmek için yardım istediği belirtildi.

Öte yandan, şüphelinin bıçakla kendine de zarar verdiği ve boynunda kesik olduğu öğrenildi.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Mahallelinin ihbarıyla bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin kontrolünde Gökçe Alkan'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Alkan'ın cenazesi, otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

Jandarma ekiplerinin gözaltına aldığı Mustafa B.'nin kaldırıldığı hastanedeki tedavisi sürerken, olayla ilgili de soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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