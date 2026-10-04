Halle Berry hakkında oğluna şiddet suçlaması! Mahkemeden uzaklaştırma kararı

Hollywood yıldızı Halle Berry ile eski eşi Olivier Martinez, 12 yaşındaki oğulları Maceo üzerinden yeniden karşı karşıya geldi. Martinez, Berry'nin oğullarına fiziksel şiddet uyguladığını öne sürerek mahkemeye başvurdu. Başvurunun ardından ünlü oyuncu hakkında geçici uzaklaştırma kararı verildi.

ESKİ EŞİ MAHKEMEYE BAŞVURDU

Fransız aktör Olivier Martinez, eski eşi Halle Berry'nin 12 yaşındaki oğulları Maceo'ya fiziksel şiddet uyguladığını öne sürdü. Martinez, iddialarını Los Angeles'taki aile mahkemesine taşıdı.

GEÇİCİ UZAKLAŞTIRMA KARARI VERİLDİ

Martinez'in başvurusunu değerlendiren mahkeme, Halle Berry hakkında geçici uzaklaştırma kararı çıkardı. Eski çiftin oğullarının velayeti ve bakım süreci üzerinden yeniden karşı karşıya gelmesi dikkat çekti.

BERRY CEPHESİNDEN YANIT

İddiaların kamuoyuna yansımasının ardından Halle Berry'nin avukatı Marina Beck, People dergisine yazılı bir açıklama yaptı. Suçlamaları kesin bir dille reddeden Beck, başvurunun tamamen asılsız ve kamuoyunu yanıltma amacı taşıdığını belirtti. Müvekkilinin yaşanan bu durum karşısında derin üzüntü duyduğunu aktaran Beck, Berry'nin oğlunun esenliği ve psikolojik sağlığı için hukuki mücadelesini kararlılıkla sürdüreceğini vurguladı.