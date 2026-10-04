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Deprem sırasında yamaçtan kopan kaya kütlesi paniğe neden oldu

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Deprem sırasında yamaçtan kopan kaya kütlesi paniğe neden oldu Haber Videosunu İzle
Deprem sırasında yamaçtan kopan kaya kütlesi paniğe neden oldu
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Adana'nın Saimbeyli ilçesi ve Osmaniye'nin Sumbas ilçesine peş peşe meydana gelen depremler sırasında Kozan'daki toprak hareketliliği paniğe neden oldu.

Adana'nın Saimbeyli ilçesinde 4.8 ve 4.9, Osmaniye'nin Sumbas ilçesinde ise 5.2 büyüklüğünde depremler meydana geldi. Depremler sırasında Kozan'ın Tokmanaklı Mahallesi'nde hakim tepeden kopan kaya kütlesi paniğe neden olurken o anlar mahalle sakinlerince kaydedildi.

KAYALAR DEPREM SIRASINDA DÜŞTÜ

Bugün Adana'nın Saimbeyli ilçesinde ilk olarak 4.8 büyüklüğünde, kısa bir süre sonra 4.9 büyüklüğünde ve Osmaniye'nin Sumbas ilçesine 5.2 büyüklükte depremler meydana geldi.

Depremler sırasında Kozan'ın Tokmanaklı Mahallesi sınırları içerisinde yer alan hakim bir tepeden kopararak düşen kaya kütlesi paniğe neden oldu. Bu anlar mahalle sakileri tarafından kaydedildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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