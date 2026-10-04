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Antalya'da 5 katlı binanın üst katındaki dubleks daire yangında kullanılamaz hale geldi.

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Antalya'da 5 katlı binanın üst katındaki dubleks daire yangında kullanılamaz hale geldi.
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Antalya Muratpaşa'da 5 katlı binanın en üst katındaki dubleks dairede çıkan yangın, itfaiyenin yaklaşık 1 saatlik çalışmasıyla söndürüldü. Alt kat sakinleri tahliye edilirken daire kullanılamaz hale geldi, evde oturan kiracı ile çocuğu polis merkezine götürüldü.

ANTALYA'da 5 katlı binanın en üst katında çıkan yangında, dubleks daire kullanılamaz hale geldi.

Yangın, saat 15.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Kızıltoprak Mahallesi Yunus Emre Caddesi üzerinde yer alan 5 katlı binanın en üst katındaki dubleks dairede çıktı. Henüz nedeni bilinmeyen yangın, bir anda büyüyerek dairenin tüm odalarına sıçradı. İhbarla adrese itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekibi söndürme çalışmalarına başlarken, alt katlarda oturanlar da olası tehlikelere karşı tahliye edildi. İtfaiye ekibinin yaklaşık 1 saatlik çalışması sonucu söndürülen yangında ev, tamamen kullanılamaz hale geldi.

KİRACI, POLİS MERKEZİNE GÖTÜRÜLDÜ

Yangının çıktığı dairede oturan H.C. (40) ile çocuğu, olay yerine gelen polis ekipleri tarafından alınarak, polis merkezine götürüldü. Yaklaşık 1 yıldır dairede oturduğu öğrenilen H.C.'nin uzun süredir ev sahibine kira ödemediği, çevre esnafı ve mahalleliyle de çeşitli sorunlar yaşadığı ileri sürüldü. Mahalleli, H.C.'nin psikolojik sorunları olduğunu iddia etti. Ekipler, yangının çıkış nedenini araştırıyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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