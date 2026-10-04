Kağıthane'de 3 gün rehin tutulan 2 kişiye işkence! Camdan bağlı elini gösterip yardım istedi, 4 şüpheli tutuklandı

İstanbul Kağıthane'de Hakan Ç. (25) ile Görkem Serkan T. (25), iddiaya göre alacak nedeniyle elleri koli bandıyla bağlanıp bir evde 3 gün boyunca darbedildi. Polis, 2 kişiyi kurtarırken, olaya ilişkin yakalanan 4 şüpheli tutuklandı. Evde alıkonulan Görkem Serkan T. ifadesinde, "Mahsun isimli şahıs telefonda 'Benim yanıma geleceksin, kanser abini alırım felç bırakırım' dedi. Ben de korktum ve yanında gittim. Beni bir daireye götürdüler, sırtımda naylon erittiler. Yusuf isimli şahıs bıçakla, serçe parmağımı, gözümün sol tarafını ve kolumu derin bir şekilde kesti" dedi. Hakan Ç. ise "Zeki isimli şahıs odadan ayrıldı, başımızda hiç kimse yoktu. Ben de bir fırsatta ayağa kalktım, küçük adımlarla cama doğru ilerledim ve camdan birinin görmesi umuduyla dışarıya baktım. O esnada bir kadınla göz göze geldim ve bağlı elimi göstererek yardım istedim" diye konuştu.

Olay, Merkez Mahallesi'nde meydana geldi. Hakan Ç. ile Görkem Serkan T., iddiaya göre alacak meselesi nedeniyle bir evde darbedildi. Elleri ve ayakları koli bandıyla bağlanan 2 kişi, 3 gün boyunca bir evde rehin tutuldu. Darbedilen Hakan Ç. ile Görkem Serkan T.'nin yüzlerinde ve vücutlarının çeşitli yerlerinde yaralar meydana geldi. 20 Eylül Pazar günü saat 15.00 sıralarında, evde kelepçeli ve yüzü yaralı 1 kişinin bulunduğu ihbarı üzerine Kağıthane Asayiş Büro Amirliği ve Mobil Park polisi ekipleri harekete geçti.

KAĞITHANE ASAYİŞ POLİSİ KURTARDI

Eve giren polis, Hakan Ç. ile Görkem Serkan T.'yi darbedilmiş, elleri ve ayakları koli bandıyla bağlanmış halde buldu. Ekipler, 2 kişiyi kurtarırken evde bulunan Zeki A. (28) ise gözaltına alındı. Evdeki aramalarda 1 ruhsatsız tabanca, şarjör, 7 mermi ve hançer ele geçirildi. İki kişinin binaya girdikten 3 gün sonra polis tarafından kurtarıldığı anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

'DUALARIM KABUL OLDU' DİYEREK AĞLADI

Görüntülerde rehinelerin 'Allah'ım sen çok büyüksün, dualarım kabul oldu' diyerek ağladığı anlar görülüyor. Diğer yandan güvenlik kamera görüntülerini inceleyen Kağıthane Asayiş Büro Amirliği ekipleri, olaya karışan diğer şüphelileri de belirledi. İdris A. (21), Tarık O. (21) ve Suat Eren D. (22), Kağıthane'de farklı adreslerde gözaltına alındı. Şüphelilerin ve rehin alınanların binaya girdikleri anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

4 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Diğer yandan gözaltına alınan Zeki A.'nın 'Uyuşturucu madde ticareti', 'Uyuşturucu kullanma', 'Açıktan hırsızlık' ve 'Kapkaç' suçlarından 7, Suat Eren D.'nin ise 'Kasten yaralama' suçundan emniyete 2 geliş kaydı bulunduğu öğrenildi. İdris A.'nın 'Uyuşturucu madde kullanma' ve 'Taksirle yaralama', Tarık O.'nun ise 'Ateşli silahlar kanununa muhalefet', 'Şantaj' ve 'Kasten yaralama' suçlarından emniyete geliş kayıtları olduğu belirtildi. Evde rehin tutulan Hakan Ç.'nin ise, 'Uyuşturucu madde kullanma' suçundan 1, Görkem Serkan T.'nin ise 'Uyuşturucu madde ticareti', 'Uyuşturucu madde kullanma', 'Hakaret' ve 'Taksirle yaralama' suçlarından emniyete 14 geliş kaydı olduğu öğrenildi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Zeki A., İdris A., Tarık O. ve Suat Eren D. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Hakan Ç. ile Görkem Serkan T. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

'SIRTIMDA NAYLON ERİTTİLER'

Polis ekipleri tarafından kurtarılan Görkem Serkan T.'nin (25) ifadesinde, "Mahsun ile beraber olan Zaza isimli şahsı aradım ve beni öldürmemesi şartıyla yanına geleceğimi söyledim ve bana bir konum attı. Ben de farklı bir yer olmasını isteyerek Pendik Güzelyalı'da bulunan bir oto yıkamacıyı tarif ettim ve orada buluştuk. Beni gri renkli bir araca bindirdiler. Aracın içerisinde 4 kişilerdi ve hiçbirini tanımıyordum, beni darbetmeye başladılar. Otoban üzerinde bir yerde beni siyah renkli bir araca bindirdiler. Bu araçta da 4 kişi vardı ve bu kişilerden biri Yusuf isimli şahıstı. Araç içerisinde beni darbetmeye devam ettiler. Telefonumu benden gasbederek zorla şifrelerimi aldılar ve telefonumu kapattılar. Kısa süre sonra beni bir daireye çıkardılar ve benim elimi ayağımı ve ağzımı bağlayarak bir koltuğa oturttular. Burada Yusuf isimli şahıs yanında kilolu sakallı ismini bilmediğim bir şahısla beraber bana sorular sorarak işkence yapmaya başladı. Sırtımda naylon erittiler. Yusuf isimli şahıs elinde bulunan bıçakla benim sağ elimin serçe parmağımı, gözümün sol tarafını, sağ kolumu derin bir şekilde kesti. Sonrasında da beni darp etmeye devam ettiler. Bir süre sonra Hakan'ı da yanıma getirdiler ve onu da bağlayarak darbetmeye başladılar. Onunda sırtında naylon erittiler" dediği öğrenildi.

'TABANCANIN DİPÇİK KISMIYLA BAŞIMIZA VURUYORDU'

Görkem Serkan T.'nin ifadesinin devamında, "Bir süre sonra Yusuf isimli şahıs gitti ve sonradan Zeki A. isimli şahıs yanımıza geldi. Zeki isimli şahısta tabanca vardı ve tabancanın dipçik kısmıyla sürekli olarak Hakan'ın ve benim başıma vuruyordu. Ertesi gün başımızda kimsenin olmadığı bir anda Hakan ayağa kalktı ve ayağı bağlıyken küçük adımlarla odanın dışına çıkıp geri geldi. Bir süre sonra da dairenin kapısı çaldı ve polis ekipleri 'Polis' diye bağırarak eve girdiler. Sonrasında bizi hastaneye götürüp sonrasında emniyete getirdiler" dediği öğrenildi.

'KANSER OLAN ABİNİ ALIRIM FELÇ BIRAKIRIM'

Kurtarılan Hakan Ç.'nin (25) ise ifadesinde "19 Eylül günü saat 14.00 sıralarında bir arkadaşımla araçla gezmek için dışarı çıktık. Yolda giderken aracım lastik basıncı uyarısı verdi. Ben de lastiğe hava basmak için akaryakıt istasyonuna girdim. O esnada arkamızdan iki araç daha girdi. Bu araçlardan birinin içerisinde Onur da vardı. Ben de yanına giderek 'Sen beni mi takip ediyorsun' dedim. Onur da bana cevaben; 'Olur mu öyle şey kardeşim seni yolda gördük sen girince ben de arkandan geldim' dedi. Sonrasında istasyondan ayrıldık ve evime geçtim. 19 Eylül günü öğle saatlerinde mahalleden arkadaşlarımdan biri beni aradı. Evime birilerinin geldiğini ve benim aracımın plakasını sorduklarını, yanlarında da mahalleden tanıdığım olan Yusuf Y.'nin olduğunu söyledi. Ben de direkt Yusuf isimli şahsı aradım ve 'Neden benim plakamı soruyorsunuz' dedim. O esnada yanında bulunan Mahsun telefonu aldı ve bana hitaben 'Benim yanıma geleceksin, kanser olan abini alırım felç bırakırım, Görkem'i yakaladım ve yüzü gözü mor bir şekilde resmini annene gösterdim, hemen benim yanıma geleceksin' dedi. Ben de aileme bulaşmasından korkarak 'Tamam konum at geleyim yanına' dedim. Sonrasında bana Pendik Güzelyalı'da bir konum attı. Ben de atmış olduğu konuma tek başıma gittim. Gittiğimde beni siyah renkli bir araca bindirdiler araçta 4 kişilerdi. Beni araç içerisinde darbetmeye başladılar ve bir süre sonra beni bir ofise götürdüler. Ofiste de beni darbetmeye devam ettiler. Kısa süre sonra buradan da çıkartarak beni mavi renkli bir araca bindirdiler. Araç içerisinde telefonumu gasbederek aldılar. Ayrıca ekran kilit şifresiyle telefonumu sıfırlamak için kullanılan şifrelerimi de aldılar. Bir süre ilerledikten sonra beni yeşil renkli bir araca bindirdiler ve darbetmeye devam ettiler. Arabada olduğum sürece sürekli darbedildiğim için ben cenin pozisyonunda kapanarak savunmaya çalıştım. Bir süre sonra beni araçtan indirerek bir daireye götürdüler, daireye gittiğimde Görkem oradaydı ve darbedildiği için yüzü tanınmayacak şekildeydi. Benim de elimi ve ağzımı bağladılar ikimizi de darbetmeye başladılar. Benim ve Görkem'in sırtına naylon eriterek yaktılar" dediği bilgisi edinildi.

'CAMDAN BİR KADINLA GÖZ GÖZE GELDİM, BAĞLI ELİMİ GÖSTERİP YARDIM İSTEDİM'

Hakan Ç.'nin ifadesinin devamında, "Bir süre sonra bizi bağlı bir şekilde bıraktılar ve başımıza sonradan Zeki A. geldi. 20 Eylül günü sabah saatlerinde Zeki isimli şahıs yine başımızdaydı ve elinde bir tabanca vardı. Bu tabancanın dipcik kısmıyla Görkem'in ve benim başımıza defalarca vurdu. Bizim bu odada olduğumuz süre boyunca elimiz ayaklarımız ve ağzımız bağlı bir şekilde yatakta uzanır bir şekilde yatıyorduk. Bir süre sonra Zeki isimli şahıs odadan ayrıldı, başımızda hiçkimse yoktu. Ben de bir fırsat bulup ayağa kalktım ve küçük adımlarla cama doğru ilerledim ve camdan birinin görmesi umuduyla dışarı baktım. O esnada bir kadınla göz göze geldim ve bağlı elimi göstererek yardım istedim. Her an birinin geleceği korkusuyla hemen geri dönerek bıraktıkları yere yattım. Bir süre sonra Zeki isimli şahıs yanımıza geldi ve Görkem ile beni darbetmeye devam etti. Kısa süre sonrada dairenin kapısı çaldı ve polisler geldi, bizi alarak önce hastaneye sonra da emniyete götürdüler" cümlelerini kullandığı da öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı