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Fanatik Yahudilerden küstah provokasyon! Camiyi basıp dans ettiler

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Fanatik Yahudilerden küstah provokasyon! Camiyi basıp dans ettiler Haber Videosunu İzle
Fanatik Yahudilerden küstah provokasyon! Camiyi basıp dans ettiler
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Batı Şeria'nın El Halil kentinde bir grup işgalci Yahudi, Müslümanların en kutsal dördüncü mabedi olarak kabul edilen tarihi Harem-i İbrahim Camii'ne baskın düzenledi. Cami içerisine ayakkabılarıyla giren Yahudiler'in küstahlığı bununla sınırlı kalmadı. Fanatik grubun müzik açıp dans ettikleri skandal anlar kameralara yansıdı.

İşgal altındaki Batı Şeria’nın El Halil kentinde yer alan tarihi Harem-i İbrahim Camii'ne giren bir grup fanatik Yahudi yerleşimci skandal bir eyleme imza attı.

CAMİYE AYAKKABILARIYLA GİRDİLER

Cami içerisine ayakkabılarıyla giren grubun yüksek sesle müzik açıp dans ettiği anlar kameraya yansıdı.

İslam dünyasında büyük bir dini öneme sahip olan Harem-i İbrahim Camii'nde yaşanan bu olay kısa sürede tepkilere yol açtı. 1994 yılından bu yana İsrail kontrolünde tutulan ve bir bölümü sinagoga çevrilen kutsal mekânda gerçekleşen ihlal, ibadethane saygınlığına yönelik ihlalleri yeniden gündeme getirdi.

Kaynak: Haberler.com
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