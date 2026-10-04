Haberler

Kenya'nın Makueni bölgesinde çok sayıda aracın karıştığı kazada en az 17 kişi öldü

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kenya'nın Makueni bölgesinde çok sayıda aracın karıştığı kazada en az 17 kişi öldü
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kenya'nın Makueni bölgesinde çok sayıda aracın karıştığı trafik kazasında en az 17 kişi öldü. Kenya polisi, kazanın cumartesi sabahı erken saatlerde Nairobi-Mombasa karayolunda meydana geldiğini açıkladı.

NAİROBİ, 4 Ekim (Xinhua) -- Kenya'nin Makueni bölgesinde çok sayıda aracın karıştığı kazada en az 17 kişinin hayatını kaybetti.

Kenya polisi, kazanın cumartesi sabahı erken saatlerde Nairobi-Mombasa karayolunda meydana geldiğini açıkladı.

Kaynak: Xinhua
Topluma böyle kazandırılıyorlar! Hükümlülere sofralık zeytin yapımı öğretildi

Hükümlüler topluma böyle kazandırılıyor! 5 günlük kursu tamamladılar
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Eyüpsultan Belediye Başkanı Mithat Bülent Özmen gözaltına alındı! Belediyeden ilk açıklama

Başkan gözaltına alındı, belediyeden açıklama geldi
Kars'ta termometreler eksi 7'yi gösterdi! Araç camları buz tuttu, sürücüler güne buz kazıyarak başladı

Termometre eksi 7'yi gösterdi! Sürücüler sabah ilk iş bunu yaptı
İstanbul'da 200 lezzet noktası ünlü şefler tarafından tescillendi

İstanbul'da 200 lezzet noktası ünlü şefler tarafından tescillendi
Almanlara Türkiye yanıtı! Tek cümleyle noktayı koydu

Almanlara dersini verdi! Türkiye sorusuna tokat gibi yanıt
Alışveriş husumeti kundaklamayla bitti! 6 otomobili küle çevirdiği anlar kamerada

Alışveriş husumeti kundaklamayla bitti! 6 aracı böyle yaktı
Nazilli'de alkollü sürücü, ekiplerin müdahale ettiği kaza yerine daldı! 1'i ağır 12 yaralı

Ekipler kaza yerindeyken daldı! Sürücü alkollü çıktı: 12 yaralı
Araç sahiplerine güzel haber! Akaryakıta dev indirim geliyor

Dev indirim geliyor! Hesaplar baştan aşağı değişecek