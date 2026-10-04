Kenya'nın Makueni bölgesinde çok sayıda aracın karıştığı kazada en az 17 kişi öldü

Kenya'nın Makueni bölgesinde çok sayıda aracın karıştığı kazada en az 17 kişi öldüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kenya'nın Makueni bölgesinde çok sayıda aracın karıştığı trafik kazasında en az 17 kişi öldü. Kenya polisi, kazanın cumartesi sabahı erken saatlerde Nairobi-Mombasa karayolunda meydana geldiğini açıkladı.
NAİROBİ, 4 Ekim (Xinhua) -- Kenya'nin Makueni bölgesinde çok sayıda aracın karıştığı kazada en az 17 kişinin hayatını kaybetti.
Kenya polisi, kazanın cumartesi sabahı erken saatlerde Nairobi-Mombasa karayolunda meydana geldiğini açıkladı.
Kaynak: Xinhua