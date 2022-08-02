Dikili Haberleri - Dikili Haber - Haberler

Dikili Haberleri
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İzmir gündem haberi... Dikili'de 4 gündür süren su kesintisi tepkilere neden oluyor
23 - 24 Temmuz İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Bugün İzmir'de elektrik ne zaman gelecek? İzmir'de elektrik kesintisi!
Başkan Soyer Çandarlı'daki Gençlik Kampı'nı Ziyaret Etti: "Gençler Bu Memleketi Değiştirme Potansiyeline Sahip"
Son dakika haberi | Suruç'ta öldürülen gencin katil zanlısı Nevşehir'de yakalandı
Son dakika haberi... Manisa'da bir kişiyi demir çubukla öldürdüğü öne sürülen şüpheli tutuklandı
18 Temmuz İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Bugün İzmir'de elektrik ne zaman gelecek? İzmir'de elektrik kesintisi!
17 Temmuz İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Bugün İzmir'de elektrik ne zaman gelecek? İzmir'de elektrik kesintisi!
İzmir bayram namazı saat kaçta 2022? İzmir Kurban Bayramı namazı saat kaçta? İzmir bayram namazı saati
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