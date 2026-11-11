Denizli İl Planlama Kurulu tarım alanlarındaki tür değişikliği başvurularını inceledi

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Denizli'de tarımsal üretimin planlı ve sürdürülebilir şekilde geliştirilmesi, üretim verimliliğinin artırılması ve tarımsal potansiyelin daha etkin kullanılması amacıyla Bitkisel Üretim Planlaması İl Planlama Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi.

Denizli Vali Yardımcısı Ali Partal başkanlığında düzenlenen toplantıya, İl Planlama Kurulu üyesi kurum ve kuruluşların yöneticileri katıldı. Toplantıda, Denizli genelinde ve ilçelerde bulunan bitkisel dikili alanlara yönelik tür değişikliği başvuruları kapsamlı şekilde ele alındı.

Toplantının önemli gündem maddelerinden birini, mevcut dikili tarım alanlarında yapılması planlanan tür değişiklikleri oluşturdu. Kurul üyeleri tarafından yapılan değerlendirmelerde, başvuruların tarımsal üretim planlaması ve bölgenin üretim potansiyeli açısından uygunluğu üzerinde duruldu.

Denizli İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Nevzat Zayim'in de yer aldığı çalışmalarda, tarımsal üretimin geleceğe yönelik ihtiyaçlar doğrultusunda şekillendirilmesi ve mevcut kaynakların verimli kullanılması konuları değerlendirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı