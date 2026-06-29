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İzmir'de maki yangını

İzmir'de maki yangını
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İzmir'in Dikili ilçesinde tarım arazisinde başlayan yangın, rüzgarın etkisiyle makilik alana sıçradı. Bölgeye 4 uçak, 5 helikopter ve çok sayıda ekip sevk edilerek havadan ve karadan müdahale sürüyor.

İZMİR'in Dikili ilçesinde tarım arazisinde çıkan yangın makilik alana sıçradı. Alevlere havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Dikili'nin Yaylayurt Mahallesi'ndeki bir tarım arazisinde, öğle saatlerinde yangın çıktı. Alevler, rüzgarın etkisiyle büyüyerek yanındaki makiye sıçradı. Bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 4 uçak, 5 helikopter, 23 arazöz, 2 dozer ve çok sayıda orman işçisi sevk edildi. Alevlere havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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