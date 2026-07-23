Dikili'de 14 Düzensiz Göçmen Yakalandı

İzmir'in Dikili ilçesi açıklarında, Sahil Güvenlik ekiplerince tespit edilerek durdurulan hareketli lastik bot içerisindeki 14 düzensiz göçmen yakalandı.

21 Temmuz günü saat 02.15'te Dikili ilçesi görevinde bulunan Sahil Güvenlik Mobil Kıyı Gözetleme Aracı (DENİZ-101) ve Sahil Güvenlik Mobil Radarı (MORAD-10) tarafından deniz yüzeyinde bir lastik bot tespit edildi. İçerisinde bir grup düzensiz göçmenin olduğu belirlenen hareketli botu durdurmak üzere bölgeye Sahil Güvenlik Botları (TCSG-905, KB-107) sevk edildi. Ekipler tarafından gerçekleştirilen müdahale sonucu durdurulan lastik bot içerisindeki 14 düzensiz göçmen yakalanarak karaya çıkarıldı.

Yakalanan düzensiz göçmenler, gerekli idari işlemlerinin tamamlanmasının ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı