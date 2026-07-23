Haberler

Dikili'de 14 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Dikili'de 14 Düzensiz Göçmen Yakalandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İzmir’in Dikili ilçesi açıklarında, Sahil Güvenlik ekiplerince tespit edilerek durdurulan hareketli lastik bot içerisindeki 14 düzensiz göçmen yakalandı.

İzmir'in Dikili ilçesi açıklarında, Sahil Güvenlik ekiplerince tespit edilerek durdurulan hareketli lastik bot içerisindeki 14 düzensiz göçmen yakalandı.

21 Temmuz günü saat 02.15'te Dikili ilçesi görevinde bulunan Sahil Güvenlik Mobil Kıyı Gözetleme Aracı (DENİZ-101) ve Sahil Güvenlik Mobil Radarı (MORAD-10) tarafından deniz yüzeyinde bir lastik bot tespit edildi. İçerisinde bir grup düzensiz göçmenin olduğu belirlenen hareketli botu durdurmak üzere bölgeye Sahil Güvenlik Botları (TCSG-905, KB-107) sevk edildi. Ekipler tarafından gerçekleştirilen müdahale sonucu durdurulan lastik bot içerisindeki 14 düzensiz göçmen yakalanarak karaya çıkarıldı.

Yakalanan düzensiz göçmenler, gerekli idari işlemlerinin tamamlanmasının ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Ahbap soruşturmasında 6 ünlü daha ifadeye çağrıldı

Ahbap dosyasında bomba gelişme! 6 ünlü daha konuşacak
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ünlü isimden hamile kalıp çocuk doğuran kadına büyük şok: Benden değil

Ünlü isimle birlikte oldu, doğurduğu bebekle ortada kaldı
Ardahan'ın yeni valisi Ömer Hilmi Yamlı göreve başladı

Taytlı vali gitti, takım elbiseli vali geldi
Kylian Mbappe'ye ahlaksız teklif! Telefon edip otel odasına çağırdı

Mbappe'ye olay cinsel ilişki teklifi: Otel odasına çağırıp...

Yürek ısıtan görüntüler Gazi şehrimizden: Türkiye bu öğretmeni konuşuyor

Görüntüler Gazi şehrimizden: Türkiye bu öğretmeni konuşuyor
Türkiye'nin dev otomotiv fabrikası üretime ara veriyor

Türkiye'nin dev fabrikası üretime ara veriyor! KAP açıklaması geldi
Fenerbahçe'den ayrılan Jantunen'in yeni adresi Real Madrid

Fenerbahçe'den ayrılır ayrılmaz Real Madrid'e transfer oldu
Bir dönemin sonu! Bu tutarlar artık ATM'den çekilemeyecek

ATM'lerde bir dönemin sonu