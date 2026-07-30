İzmir Dikili'de makilikte çıkan yangına müdahale ediliyor
İzmir'in Dikili ilçesinde makilik alanda çıkan yangına müdahale sürüyor.
İzmir'in Dikili ilçesinde makilik alanda çıkan yangına müdahale sürüyor.
Alınan bilgiye göre, Çandarlı Mahallesi Eyko Sitesi yakınlarındaki makilik alanda yangın çıktı.
Haber verilmesiyle bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne ait ekipler ve itfaiye sevk edildi.
Ekipler, alevlerin yerleşim yerlerine sıçramaması için çalışmalarına devam ediyor.
Öte yandan, yangının sitedeki trafonun patlaması sonucu çıktığı öne sürüldü.
Kaynak: AA