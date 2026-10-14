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İzmir Dikili'de 11 ayrı suçtan 27 yıl 7 ay hapis cezası olan şahıs yakalandı

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İzmir Dikili'de 11 ayrı suçtan 27 yıl 7 ay hapis cezası olan şahıs yakalandı
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İzmir Dikili'de hakkında 11 ayrı suçtan 27 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs, jandarmanın istihbari çalışması sonucu düzenlenen operasyonla yakalandı. İşlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

İzmir'in Dikili ilçesinde hakkında 11 ayrı suçtan 27 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Dikili İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri suç ve suçlularla mücadele çalışmaları kapsamında istihbari çalışma yürüttü. Bu kapsamda 11 ayrı suçtan hakkında 27 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası olan S.A., adresine düzenlenen operasyonla yakalanarak işlemleri sonrası cezaevine gönderildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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