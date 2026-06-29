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Dikili'deki yangına havadan 7 uçakla müdahale

Dikili'deki yangına havadan 7 uçakla müdahale
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İzmir'in Dikili ilçesinde tarım arazisinde başlayan yangın, rüzgarın etkisiyle ormanlık alana sıçradı. Bölgeye sevk edilen 7 uçak, 8 helikopter, 35 arazöz ve 4 dozerle yangına müdahale sürüyor.

İzmir'in Dikili ilçesine bağlı Yaylayurt Mahallesi'nde tarım arazisinde çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle ormanlık alana sıçradı. Bölgeye sevk edilen takviye ekiplerle birlikte yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor.

Yangın, Dikili ilçesine bağlı Yaylayurt Mahallesi mevkiindeki tarım arazisinde saat 14.05'te çıktı. Alevler, rüzgarın etkisiyle kısa sürede ormanlık alana sıçrarken, ilk müdahale saat 14.10'da gerçekleştirildi.

Yangının büyümesi üzerine İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri bölgeye sevk edildi. Yangını kontrol altına almak amacıyla havadan ve karadan yoğun müdahale başlatılırken, bölgeye takviye ekipler de yönlendirildi. Çalışmalarda İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 7 uçak, 8 helikopter, 35 arazöz ve 4 dozer görev yapıyor. Ekiplerin, alevlerin daha geniş bir alana yayılmasını önlemek ve yangını kontrol altına almak için çalışmaları aralıksız sürüyor. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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