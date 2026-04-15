Sarıgöl'de geleceğe yeşil yatırım

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde, 'Her öğrencinin dikili ağacı olsun' projesi kapsamında, çocuklar kendi fidanlarını toprakla buluşturdu. Proje ile gelecekte daha yeşil bir çevre bırakılması amaçlanıyor.

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde İlçe Orman İşletme Şefliği tarafından hayata geçirilen "Her öğrencinin dikili ağacı olsun" projesi kapsamında öğrenciler kendi fidanlarını toprakla buluşturdu.

Projenin ilk uygulaması, Sarıgöl'e 25 kilometre uzaklıktaki Şeyhdavutlar İlkokulu'nda gerçekleştirildi. 47 öğrencinin eğitim gördüğü okulda, İlçe Orman İşletme Şefi Emin Şıvka tarafından öğrencilere orman bilinci ve çevre farkındalığı eğitimi verildi.

Etkinlik kapsamında her öğrenci adına fidan dikimi yapılırken, toplamda 20 fıstık çamı ve 27 selvi fidanı okul bahçesine kazandırıldı. Üzerlerine öğrencilerin isimlerinin yazıldığı fidanlar, miniklerin büyük heyecanına sahne oldu. Öğrenciler, diktikleri ağaçların bakımını üstlenerek büyüyene kadar ilgileneceklerine söz verdi.

İlçe Orman İşletme Şefi Emin Şıvka, Şeyhdavutlar Mahallesi'nin kırsal bir yerleşim olduğunu belirterek, "Öğrencilerimizin küçük yaşta ağaçlandırma bilinci kazanmasını istiyoruz. Her birinin kendi ağacına sahip olması, doğayla bağ kurmalarını sağlıyor. Bu sayede ağaçların bakımını da şimdiden öğreniyorlar." dedi.

Proje ile çocukların doğaya olan duyarlılığının artırılması ve gelecek nesillere daha yeşil bir çevre bırakılması hedefleniyor. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Kahramanmaraş'taki okul saldırısında can kaybı 9'a yükseldi

Kahramanmaraş'taki okul saldırısında can kaybı 9'a yükseldi
Kahramanmaraş'taki okul saldırganının babasının ardından annesi de gözaltına alındı

Saldırganın emniyet müdürü babasının ardından annesi de gözaltında
Kahramanmaraş'taki saldırıda terör bağlantısı var mı? İçişleri Bakanı Çiftçi açıkladı

Okul saldırısında terör bağlantısı var mı? Bakan Çiftçi açıkladı
Kahramanmaraş saldırısında o görüntüleri paylaşanlar yandı

Kahramanmaraş saldırısında o görüntüleri paylaşanlar yandı
ABD, Trump’ın akıl sağlığını masaya yatırdı

ABD, Trump’ın akıl sağlığını masaya yatırdı
Markette infial yaratan görüntü! Savunması olaydan daha skandal

Markette infial yaratan görüntü! Savunması olaydan daha skandal
'Sıkıldım' diyerek eşinden boşanan Hanife, yeni sevgilisiyle fotoğraf paylaştı

"Sıkıldım" diyerek boşanmıştı, yeni sevgilisiyle fotoğraf paylaştı
Kahramanmaraş saldırısında o görüntüleri paylaşanlar yandı

Kahramanmaraş saldırısında o görüntüleri paylaşanlar yandı
Kahramanmaraş'taki okul saldırısı sonrası partilerden ortak çağrı

Kahramanmaraş'taki okul saldırısı TBMM'nin gündeminde
16 kişiyi yaralayan okul saldırganı sessizce defnedildi, ailesi şehirden kaçırıldı

Okul saldırganı apar topar defnedildi, ailesi ilçeden kaçırıldı