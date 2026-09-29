Haberler

İzmir Dikili'de tırın çarptığı motosikletteki içerik üreticisi Cumhur Kahraman öldü

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İzmir Dikili'de tırın çarptığı motosikletteki içerik üreticisi Cumhur Kahraman öldü
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İzmir'in Dikili ilçesinde tırın çarptığı motosikletteki içerik üreticisi Cumhur Kahraman, kaldırıldığı hastanede doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. 'Motovlogcu Dayı' olarak tanınan Kahraman'ın ölümü motosiklet camiasını ve takipçilerini yasa boğdu.

Sosyal medyada 'Motovlogcu Dayı' ismiyle tanınan motosiklet içerik üreticisi Cumhur Kahraman, İzmir'in Dikili ilçesinde geçirdiği trafik kazasında yaşamını yitirdi.

Edinilen bilgiye göre kaza, Dikili ilçesinde meydana geldi. Cumhur Kahraman idaresindeki motosiklete bir tır çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle savrularak ağır yaralanan Kahraman'ı gören vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan Kahraman, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Motosiklet camiasını yasa boğdu

Motosiklet camiasında sevilen ve tanınan bir isim olan Cumhur Kahraman, sosyal mecralarda özellikle motosiklet sürüşü, trafik kuralları ve yol güvenliği üzerine hazırladığı eğitici ve bilgilendirici videolarla dikkat çekiyordu. YouTube platformunda "Motovlogcu Dayı" adıyla yürüttüğü kanalında binin üzerinde içerik üreten Kahraman'ın, 41 bin 500 abonesi ve 35 milyonun üzerinde izlenmesi bulunuyordu. Acı haberin ardından sosyal medyada binlerce takipçisi ve motosiklet tutkunu taziye mesajları paylaştı.

Kazayla ilgili inceleme ve soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu haber 40 sitede yayınlandı.
Uşak'ta ışık yeşile döndü, harekete geçen tır 74 yaşındaki yayayı hayattan kopardı! Kaza anı kamerada

Işık yeşile döndü, tır harekete geçti! Yaşlı adam kurtarılamadı
Montella'dan protestolar için açıklama: Yuhalanmayı ve ıslıklanmayı hak ettik

Protestolar için olay yanıt: Yuhalanmayı ve ıslıklanmayı...
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Trump’tan dizel ihracatına yasak sinyali: Çok ciddi düşünüyoruz

Trump’tan tüm dünyayı etkileyecek sinyal: Ciddi düşünüyoruz
Alina Boz'dan karnı burnunda yeni pozlar! Kızını kucağına almak için gün sayıyor

Alina Boz'dan yeni pozlar! Kızını kucağına almak için gün sayıyor
Bursa'da tribünlerden Montella ve TFF'ye istifa çağrısı

Goller geldikçe Bursa'da ortalık karıştı!
Bursa'da tarihi fiyasko! A Milli Takımımız, İtalya'ya 4 golle kaybetti

A Milli Takımımız, İtalya'ya farklı kaybetti
Fon soruşturmasında 5 kişi daha tutuklandı, sayı 56'ya yükseldi

Milyarlık fon soruşturması giderek büyüyor! Sayı yine arttı
Yok artık Montella! İstifası beklenirken yaptığı açıklama pes dedirtti

Bizimle dalga geçiyor! İstifası beklenirken yaptığı açıklamaya bakın
Yaya geçidinde akılalmaz hareket! Taksi şoförüne 6 bin 662 lira ceza

Taksi şoförüne tek hareketi pahalıya patladı