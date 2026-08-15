Menderes ve Dikili'de 49 Düzensiz Göçmen Yakalandı

İzmir'in Menderes ilçesi açıkları ile Dikili ilçesinde 49 düzensiz göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Menderes ilçesinde görevli Sahil Güvenlik Mobil Kıyı Gözetleme Aracı tarafından lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmenin bulunduğu bilgisinin alınması üzerine bölgeye ekip sevk edildi.

Ekiplerce durdurulan lastik botta 25 düzensiz göçmen bulunduğu belirlendi.

Dikili ilçesi Kabakum mevkisinde karada bir grup düzensiz göçmenin bulunduğu bilgisinin alınması üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Kolluk Destek Timi görevlendirildi.

Ekipler, 24 düzensiz göçmen ile göçmen kaçakçılığı yaptığı öne sürülen 2 şüpheliyi yakaladı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Kaynak: AA