İzmir'de makilik alanda yangın

İzmir'in Dikili ilçesinde makilik alanda yangın çıktı.

Edinilen bilgiye göre, Dikili ilçesi Bademli Mahallesi yakınlarında bulunan makilik alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevleri görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezine yaptığı ihbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Bölgeye ulaşan ekiplerin yangına 17 arazöz ve 3 dozer ile müdahale ettiği öğrenilirken, alevleri kontrol altına almak için çalışmalar devam ediyor. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı