Haberler

İzmir'de eski maden sahası yeşile büründü

İzmir'de eski maden sahası yeşile büründü
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İzmir'in Dikili ilçesindeki 60 hektarlık eski maden sahası, orman ekiplerinin ağaçlandırma çalışmalarıyla tekrar doğal bir yaşam alanına dönüştürüldü. 80 bin fidanın dikildiği alan, çevre koruma ve biyolojik çeşitliliğin desteklenmesi amacıyla rehabilite edildi.

İZMİR'in Dikili ilçesinde geçmişte madencilik faaliyetlerinde kullanılan arazi, orman ekiplerinin çalışması ile tekrar yeşile büründü.

İzmir Orman Bölge Müdürlüğü, maden sahalarının rehabilitasyonu kapsamında çalışmalar yürütüyor. Bergama Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri, Dikili ilçesinde faaliyeti sona eren 60 hektarlık eski maden sahasında, 2015 yılında kapsamlı bir ağaçlandırma faaliyeti yaptı. Bu doğrultuda sahaya 76 bin kızılçam ve 4 bin kara servi olmak üzere toplam 80 bin fidan dikildi. Ağaçlandırma çalışmalarının ardından fidanların bakım ve koruma faaliyetleri titizlikle yürütülerek, alanın sağlıklı bir şekilde gelişimi sağlandı. Çalışmalar ile bölge yeşil örtüsüne kavuştu, sahadaki doğal hayat canlandı. Rehabilite edilen alanda yılkı atları, tavşanlar ve çeşitli kuş türleri yaşamlarını sürdürmeye başladı. Orman Genel Müdürlüğü yetkilileri, "Maden sahalarındaki rehabilitasyon çalışmalarıyla eski maden sahalarını ıslah ederek doğaya yeniden kazandırmayı ve biyolojik çeşitliliği desteklemeyi amaçlıyoruz. Bu kapsamda yürütülen çalışmalar, çevrenin korunması ve sürdürülebilir ormancılık hedefleri doğrultusunda ülke genelinde kararlılıkla devam ediyor" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Boğaziçi Üniversitesi karıştı

Boğaziçi Üniversitesi karıştı
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Mesut Özarslan iddiasına yanıt

Mesut Özarslan AK Parti'ye geçiyor mu? Beklenen açıklama geldi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kıyafeti nedeniyle aşağılanan belediye başkanının görüntüsü olay oldu

Türkiye'nin gündemine oturan başkanın üzerine bastığı şeye bakın
Skandal öneri! 'Kadın ithal edelim' dedi, partiden atıldı

Skandal öneri! "Kadın ithal edelim" dedi, partiden atıldı
Sanki stadyum! Böyle işletme görülmedi

Videoyu izleyen herkes "Bu ne böyle" demekten kendini alamıyor
Bahçeli'den salonu ayağa kaldıran sözler! Hep bir ağızdan o sloganı attılar

Salonu ayağa kaldıran sözler! Hep bir ağızdan o sloganı attılar
Kıyafeti nedeniyle aşağılanan belediye başkanının görüntüsü olay oldu

Türkiye'nin gündemine oturan başkanın üzerine bastığı şeye bakın
Yüz nakli yaptıran Didem Ceran'ın son hali: Harika gözüküyorum

Yüz nakli yaptıran Didem Ceran'ın son hali
Sapık milyarderin gizemli sevgilisine bırakmak istediği miras ortaya çıktı! Miktar inanılmaz

Gizemli sevgiliye bırakmak istediği miras ortaya çıktı