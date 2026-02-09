İzmir'de eski maden sahası yeşile büründü

İZMİR'in Dikili ilçesinde geçmişte madencilik faaliyetlerinde kullanılan arazi, orman ekiplerinin çalışması ile tekrar yeşile büründü.

İzmir Orman Bölge Müdürlüğü, maden sahalarının rehabilitasyonu kapsamında çalışmalar yürütüyor. Bergama Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri, Dikili ilçesinde faaliyeti sona eren 60 hektarlık eski maden sahasında, 2015 yılında kapsamlı bir ağaçlandırma faaliyeti yaptı. Bu doğrultuda sahaya 76 bin kızılçam ve 4 bin kara servi olmak üzere toplam 80 bin fidan dikildi. Ağaçlandırma çalışmalarının ardından fidanların bakım ve koruma faaliyetleri titizlikle yürütülerek, alanın sağlıklı bir şekilde gelişimi sağlandı. Çalışmalar ile bölge yeşil örtüsüne kavuştu, sahadaki doğal hayat canlandı. Rehabilite edilen alanda yılkı atları, tavşanlar ve çeşitli kuş türleri yaşamlarını sürdürmeye başladı. Orman Genel Müdürlüğü yetkilileri, "Maden sahalarındaki rehabilitasyon çalışmalarıyla eski maden sahalarını ıslah ederek doğaya yeniden kazandırmayı ve biyolojik çeşitliliği desteklemeyi amaçlıyoruz. Bu kapsamda yürütülen çalışmalar, çevrenin korunması ve sürdürülebilir ormancılık hedefleri doğrultusunda ülke genelinde kararlılıkla devam ediyor" dedi.