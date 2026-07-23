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İzmir açıklarında 14 düzensiz göçmen yakalandı

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İzmir'in Dikili ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik ekiplerince tespit edilen lastik bottaki 14 düzensiz göçmen yakalanarak İl Göç İdaresi'ne teslim edildi.

İzmir'in Dikili ilçesi açıklarında 14 düzensiz göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Dikili açıklarında görevli Sahil Güvenlik Mobil Kıyı Gözetleme Aracı ve Sahil Güvenlik Mobil Radarı, içinde düzensiz göçmenlerin bulunduğu hareket halindeki lastik botu tespit etti.

Tespit üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botları sevk edildi.

Ekiplerce durdurulan bottaki 14 düzensiz göçmen yakalanarak kıyıya çıkarıldı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Kaynak: AA / Haydar Toprakçı
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