Haberler

Dikili'de 58 Göçmen Yakalandı, 1 Şüpheli Gözaltında

Dikili'de 58 Göçmen Yakalandı, 1 Şüpheli Gözaltında
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İzmir'in Dikili ilçesi açıklarında 8'i çocuk 58 düzensiz göçmen yakalandı, insan kaçakçılığı iddiasıyla bir kişi gözaltına alındı.

İzmir'in Dikili ilçesi açıklarında 8'i çocuk 58 düzensiz göçmen yakalandı, insan kaçakçılığı iddiasıyla bir kişi gözaltına alındı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesindeki açıklamaya göre, Dikili açıklarında görevli Sahil Güvenlik Mobil Radarı tarafından lastik botta bir grup düzensiz göçmen olduğu tespit edildi.

Bunun üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botu yönlendirildi. Ekiplerce durdurulan lastik bottaki 39 düzensiz göçmen yakalandı.

Yine Dikili ilçesi açıklarında fiber karinalı lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botu sevk edildi.

Durdurulan hareket halindeki fiber karinalı lastik bottaki 8'i çocuk 19 düzensiz göçmen ile insan kaçakçısı olduğu değerlendirilen bir şüpheli yakalandı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Şüpheli ise işlemlerinin ardından jandarmaya teslim edildi.

Foça ilçesinde ise Mersinaki Koyu mevkisinde kayalıklardan düşerek yaralanan 1 kişinin tıbbi tahliyesi gerçekleştirildi.

Sahil Güvenlik ekibince tahliye edilen kişi, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: AA
Evinde ölü bulunan ünlü oyuncu Serhat Mustafa Kılıç'ın son görüntüleri ortaya çıktı

Eve girdi bir daha çıkamadı: Son görüntüleri dikkat çekti

Rusya: Almanya'nın kararları gerçek bir savaşın başlangıcı

Rusya açık açık ilan etti: Bu gerçek bir savaşın başlangıcı...
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Genç oyuncu Itır Esen nişanlandı, yüzükleri Çağatay Ulusoy taktı: 'Darısı başına” yorumları yağdı

Genç oyuncu nişanlandı, yüzükleri takan daha çok ilgi çekti

Aziz Yıldırım soyunma odasına mı indi? Fenerbahçe'den resmi açıklama geldi

Spor gündemini karıştıran iddiaya resmi yanıt geldi
Amedspor taraftarından maç öncesi olay sözler: Keleşle gideriz

Amedspor taraftarından maç öncesi olay sözler: Keleşle gideriz

İran'dan ABD'ye peş peşe saldırılar! Gözetleme balonunu ile gemiler vuruldu

İran kozunu oynadı! İşte misilleme görüntüleri
İş insanı tutuklandı! Bakanlıktan gündem yaratan fotoğrafa açıklama geldi

İş insanı fuhuştan tutuklandı! Bakanlıktan fotoğrafa açıklama geldi
Altın alışverişinde yeni dönem: Kuyumcuya gitme devri kapanıyor

Altın alışverişinde yeni dönem! Kuyumcuya gitme devri kapanıyor
Serhat Kılıç’ın 8 yıllık aşkından yürek yakan sözler: Beni hasretine mahkum ettin

Cansız bedenini o bulmuştu: Serhat Kılıç'ın 8 yıllık aşkından acı veda