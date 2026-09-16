Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına bağlı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), 47 ilde 405 arsayı açık artırmayla satacak.

AA muhabirinin TOKİ'den aldığı bilgiye göre, öngörülen satış bedeli 10 milyar 780 milyon 468 bin 297 lira olan toplam 1 milyon 767 bin 982 metrekare büyüklüğündeki Adana, Adıyaman, Afyonkarahisar, Ağrı, Aksaray, Amasya, Ankara, Antalya, Ardahan, Artvin, Aydın, Balıkesir, Batman, Bayburt, Bilecik, Bingöl, Bolu, Çankırı, Çorum, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Giresun, Hatay, Iğdır, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kars, Kastamonu, Kayseri, Kırıkkale, Kilis, Konya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Sinop, Sivas, Tekirdağ, Van, Yozgat ve Zonguldak'ta bulunan 405 arsa açık artırmayla satılacak.

Açık artırma, 29-30 Eylül'de saat 10.30'da Ankara Bilkent Otel ile TOKİ İstanbul Hizmet Binası'nda yapılacak. İlgilenenler, "www.emlakmuzayede.com.tr" adresi üzerinden teklif verebilecek.

Satışa sunulan yerler arasında, Ankara'nın Çankaya ilçesindeki Alacaatlı ve Dodurga mahallelerindeki konut alanı, İstanbul'un Avcılar, Başakşehir ve Silivri ilçelerindeki alanlar ve İzmir'in Aliağa, Dikili ve Menemen ilçelerindeki konut alanları da bulunuyor.

Detaylı bilgiler internet adresinde

Alıcılar, konut, ticaret, turizm, eğitim, tarım, sanayi, spor, kentsel çalışma, plansız alan, rekreasyon alanı, depolama alanı, akaryakıt istasyon alanı, lojistik tesis alanı ve ağaçlandırılacak alan niteliğindeki arsalara, yüzde 25 peşinat ve 48 ay vadeyle sahip olabilecek.

Peşin satışa sunulan bazı taşınmazlarda ise yüzde 15 indirim uygulanacak.

Satışa ilişkin detaylı bilgiye, "www.toki.gov.tr" ile "www.emlakmuzayede.com.tr" internet adreslerinden ve "(0212) 608 15 00" numaralı telefondan ulaşılabilecek.

Kaynak: AA