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İzmir'deki maki yangını 5 saatte söndürüldü

İzmir'deki maki yangını 5 saatte söndürüldü
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İzmir'in Dikili ilçesinde makilik alanda çıkan yangın, ekiplerin 5 saatlik müdahalesiyle kontrol altına alınıp söndürüldü.

İZMİR'in Dikili ilçesinde makilik alanda çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle 5 saatte söndürüldü.

Bademli Mahallesi kırsalındaki makilik alanda, dün, saat 22.00 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbarı üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 13 arazöz, 3 dozer ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Alevler, karadan müdahale ile 5 saatlik müdahale sonucu saat 03.00 sıralarında kontrol altına alınıp, söndürüldü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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