Dikili'de Yoğun Katılımla Ramazan İftar Programı Düzenlendi

İzmir'in Dikili ilçesinde Ramazan ayı dolayısıyla düzenlenen açık hava iftar programı yoğun katılımla gerçekleştirildi. Cumhuriyet Meydanı'nda kurulan iftar sofralarında yüzlerce vatandaş bir araya gelerek aynı sofrayı paylaşmanın manevi huzurunu yaşadı.

Programa, AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı da katıldı. Vatandaşlarla birlikte orucunu açan Çankırı, yaptığı konuşmada Ramazan ayının birlik, beraberlik ve dayanışma duygularını güçlendiren en özel zamanlardan biri olduğunu ifade etti.

"Ramazan boyunca vatandaşlarımızla buluşuyoruz"

İzmir'in 30 ilçesinde Ramazan boyunca iftar sofraları kurulduğunu belirten Çankırı, yoğun program nedeniyle tüm davetlere katılamadıklarını ancak her fırsatta vatandaşlarla bir araya gelmeye gayret ettiklerini söyledi. Dikili'de bulunmaktan memnuniyet duyduğunu dile getiren Çankırı, teşkilatların sahada aktif bir şekilde çalıştığını ve vatandaşların taleplerini yakından takip ettiklerini kaydetti.

Merkezi hükümetin bölgeye yönelik projelerine de değinen Çankırı, özellikle tarıma dayalı ihtisas yatırımlarının önümüzdeki yıllarda istihdama önemli katkı sağlayacağını vurguladı. Dikili'nin sadece bir sahil kenti olmadığını belirten Çankırı, ilçenin tarım ve ticarette de güçlü bir merkez olma potansiyeline sahip olduğunu ifade etti.

Yerel yönetimlerin kalkınma sürecinde önemli bir rol üstlendiğini belirten Çankırı, İzmir'in hizmet noktasında daha güçlü bir konuma ulaşması için tüm kurumların uyum içinde çalışması gerektiğini dile getirdi. Konuşmasının sonunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını ileten Çankırı, Ramazan ayının birlik ve dayanışma ruhunun daim olmasını temenni etti.

Güveli: "Dikili'de yeni bir siyasi dönem başlayacak"

Programda AK Parti Dikili İlçe Başkanı Mehmet Akif Güveli de vatandaşlara hitap etti. Güveli, Dikili'de siyasetin yeni bir döneme gireceğini ifade ederek merkezi hükümet yatırımlarıyla ilçenin daha fazla hizmet alacağını söyledi. Ramazan ayının manevi atmosferine vurgu yapan Güveli, "Bu mübarek ayda en büyük dileğimiz birlik ve beraberliğimizin daim olmasıdır. Allah bu güzel sofralarda kurduğumuz kardeşliğimizi bozmasın" ifadelerini kullandı.

Yoğun katılımın olduğu iftar programı, vatandaşların sohbetleri ve çekilen hatıra fotoğrafları ile sona erdi. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı