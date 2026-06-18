İzmir'de Sahil Güvenlik'ten iki ayrı operasyon: 3 kişi kurtarıldı, 18 göçmen yakalandı

İzmir'in Urla ve Dikili ilçeleri açıklarında Sahil Güvenlik ekipleri tarafından peş peşe gerçekleştirilen iki ayrı operasyonda, motor arızası nedeniyle sürüklenen teknedeki 3 kişi kurtarılırken, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 18 düzensiz göçmen yakalandı.

İlk olay, 16 Haziran günü saat 17.40 sıralarında Urla ilçesi açıklarında meydana geldi. İçerisinde 3 kişinin bulunduğu özel bir teknenin motor arızası nedeniyle denizde sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulduğu ihbarı üzerine Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri hızla harekete geçti. Bölgeye derhal sevk edilen Sahil Güvenlik Botu (KB-69) tarafından başlatılan kurtarma çalışmaları neticesinde, söz konusu tekne ve içerisindeki 3 kişi güvenli bir şekilde Urla İskelesi'ne intikal ettirildi.

Gece saatlerinde kaçak geçişe müdahale

Aynı günün gecesi saat 23.30 sıralarında ise Dikili ilçesinde yasa dışı geçişe engel olundu. Bölgede görevli Sahil Güvenlik Mobil Kıyı Gözetleme Aracı (DENİZ-101), denizde seyir halindeki bir lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğunu tespit etti. Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu (KB-45), hareketli lastik botu durdurarak içerisindeki 18 düzensiz göçmeni yakaladı. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı