Trafik cezası yazan polisin otomobili kundaklandı davasında cezalar düştü

İzmir'in Dikili ilçesinde, trafik cezası yazan polis memurunun otomobilinin kundaklanmasıyla ilgili davada, sanıkların hapis cezaları istinaf mahkemesinin kararıyla düşürüldü. Yeniden yargılanan sanıklara verilen cezalar ertelendi.

İZMİR'in Dikili ilçesinde, trafik cezası yazdığı iddiasıyla polis memurunun otomobilinin kundaklanmasına ilişkin davada 4 sanığa verilen hapis cezaları, istinaf mahkemesinin bozma kararının ardından yeniden yapılan yargılamada düşürüldü.

Olay, 4 Mart 2022'de meydana geldi. İddiaya göre, C.Ç. adlı trafik polisinin, T.D.'ye trafik cezası yazmasının ardından taraflar arasında husumet oluştu. Daha sonra polis memuruna ait otomobil kundaklandı. Kundaklama anı güvenlik kamerasına yansıyan olaya ilişkin soruşturma başlatıldı. Bu kapsamda, otomobili kundaklayanın şüpheli C.Ç. olduğu belirlendi. Ayrıca olayda başka bir otomobil ve bir evin panjurunda zarar meydana geldi.

Şüpheli C.Ç. ifadesinde, patronu olan T.D.'nin, kendisine trafik cezası yazan polis memuru C.Ç.'nin aracını kundaklamasını istediğini öne sürdü. Soruşturmanın tamamlanmasının ardından şüpheli C.Ç. ve T.D.'nin yanı sıra olaydan sonra C.Ç.'ye yardım ettikleri gerekçesiyle H.İ.Y. ve T.G. hakkında, 'Görevinden ötürü öç almak amacıyla kamu görevlisi aleyhine mala zarar verme' suçundan dava açıldı. Dava, Dikili 1'inci Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Yargılama sırasında şüpheli C.Ç. ifadesini tekrarlarken, T.D. ise olayın azmettiricisi olduğu iddialarını kabul etmedi. Diğer sanıklar da kundaklama olayını bilmediklerini savundu.

KARAR ÇIKTI

2025 Şubat'ta davada karar çıktı. Sanık C.Ç., 'Öç almak amacıyla kamu görevlisi aleyhine mala zarar verme' suçundan 6 yıl, otomobili ve panjuru zarar gören diğer 2 müşteki yönünden 'Mala zarar verme' suçundan ise 8 ay olmak üzere toplam 6 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme, olayı azmettirdiği gerekçesiyle T.D.'ye de aynı suçlardan 6 yıl 8 ay hapis cezası verdi. Olayda yardım eden olarak değerlendirilen H.İ.Y.'ye 2 yıl 9 ay 10 gün, T.G.'ye ise 3 yıl 4 ay hapis cezası verildi.

CEZALAR AZALDI

Tarafların itirazı üzerine dosya istinafa taşındı. İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 21'inci Ceza Dairesi, suçun işleniş şekli, sanığın kastı ve meydana gelen zararın ağırlığı gözetilerek alt sınırdan makul oranda uzaklaşılması gerekirken en üst hadden ceza verildiği kanaatine vararak kararı bozdu ve dosyayı yeniden Dikili 1'inci Asliye Ceza Mahkemesi'ne gönderdi.

Bozma kararının ardından yeniden yapılan yargılamada mahkeme, sanık C.Ç.'yi, 'Öç almak amacıyla kamu görevlisi aleyhine mala zarar verme' suçundan 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına çarptırdı. Sanık T.D.'ye 'Azmettirme' suçundan 2 yıl 7 ay 17 gün, diğer sanıklar H.İ.Y. ve T.G.'ye ise 1 yıl 1 ay hapis cezası verildi. Sanıkların cezaları ertelendi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
