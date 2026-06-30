İzmir'de makilik alanda çıkan yangına müdahale ediliyor
İzmir'in Dikili ilçesi Bademli Mahallesi yakınlarındaki makilik alanda çıkan yangına, İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne ait 17 arazöz ve 3 dozerle müdahale ediliyor. Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemedi.
İzmir'in Dikili ilçesinde makilik alanda çıkan yangın söndürülmeye çalışılıyor.
Bademli Mahallesi yakınlarındaki makilik alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne ait 17 arazöz ve 3 dozer sevk edildi.
Ekipler, yangını kontrol altına almaya çalışıyor.
Kaynak: AA / Haydar Toprakçı