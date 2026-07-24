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İzmir'de iki ayrı operasyonda 31 düzensiz göçmen yakalandı

İzmir'de iki ayrı operasyonda 31 düzensiz göçmen yakalandı
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Sahil Güvenlik ekipleri, Dikili ve Seferihisar ilçelerinde düzenlediği operasyonlarda karada 7, denizde bir lastik bottan 24 olmak üzere toplam 31 düzensiz göçmeni yakaladı. Göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne sevk edildi.

İzmir'in Dikili ve Seferihisar ilçelerinde Sahil Güvenlik ekiplerince karada ve denizde gerçekleştirilen iki ayrı operasyonda toplam 31 düzensiz göçmen yakalandı.

22 Temmuz günü saat 03.45 sıralarında Dikili ilçesinde devriye gezen Sahil Güvenlik Kolluk Destek Timi (Dikili/Koldestim), kara üzerinde bir grup düzensiz göçmen tespit etti. Harekete geçen ekipler, yasa dışı geçiş hazırlığında olduğu değerlendirilen 7 düzensiz göçmeni karada yakaladı.

İHA tespit etti, bot komutanlığı durdurdu

Aynı gün saat 04.20 sıralarında ise Seferihisar ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik İnsansız Hava Aracı (İHA) tarafından hareket halinde bir lastik bot tespit edildi. İçerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğunun belirlenmesi üzerine bölgeye derhal Sahil Güvenlik Botu (KB-22) sevk edildi. Ekipler tarafından denizde durdurulan lastik bottaki 24 düzensiz göçmen daha yakalandı.

Yakalanan toplam 31 düzensiz göçmen, işlemlerinin tamamlanmasının ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne sevk edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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