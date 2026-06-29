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İzmir'de maki yangını

İzmir'de maki yangını
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İzmir'in Dikili ilçesinde tarım arazisinde çıkan yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle büyük ölçüde kontrol altına alındı. Orman Genel Müdürlüğü mücadelenin sürdüğünü duyurdu.

BÜYÜK ÖLÇÜDE KONTROL ALTINA ALINDI

İzmir'in Dikili ilçesinde saat 14.05'te tarım arazisinde çıkıp makilik alana yayılan yangın ekiplerin havadan ve karadan yürüttüğü çalışmalar neticesinde büyük ölçüde kontrol altına alındı. Orman Genel Müdürlüğü sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "İzmir Dikili büyük ölçüde kontrol altında. Yangını tamamen kontrol altına almak için mücadelemiz devam ediyor" ifadelerine yer verildi.

Tolga TAHÇI/İZMİR, -

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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