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İzmir'de Yangın: Alevler 2 Sitelerin Çevresine Ulaştı

İzmir'de Yangın: Alevler 2 Sitelerin Çevresine Ulaştı
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İzmir'in Dikili ilçesi Çandarlı Mahallesi'nde çıkan yangında alevler, rüzgarın etkisiyle Pelin Sitesi ve Zeynep Keşan Evleri çevresine ulaştı. 30 itfaiye ekibi ve orman ekipleri havadan ve karadan müdahale ediyor.

ALEVLER 2 SİTENİN ÇEVRESİNE ULAŞTI

İzmir'in Dikili ilçesi Çandarlı Mahallesi'nde çıkan yangında alevler, rüzgarın da etkisiyle Pelin Sitesi ile Zeynep Keşan Evleri çevresine kadar ulaştı. Yangına; İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı'na bağlı 6 ekip ile çevre ilçelerden sevk edilen ekiplerin de aralarında bulunduğu toplam 30 ekip ve onlarca su tankeriyle müdahale ediliyor. Orman ekipleri de havadan ve karadan çalışma yürütüyor.

Tolga TAHÇI/İZMİR,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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