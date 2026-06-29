İzmir'de Yangın: Alevler 2 Sitelerin Çevresine Ulaştı
İzmir'in Dikili ilçesi Çandarlı Mahallesi'nde çıkan yangında alevler, rüzgarın etkisiyle Pelin Sitesi ve Zeynep Keşan Evleri çevresine ulaştı. 30 itfaiye ekibi ve orman ekipleri havadan ve karadan müdahale ediyor.
ALEVLER 2 SİTENİN ÇEVRESİNE ULAŞTI
İzmir'in Dikili ilçesi Çandarlı Mahallesi'nde çıkan yangında alevler, rüzgarın da etkisiyle Pelin Sitesi ile Zeynep Keşan Evleri çevresine kadar ulaştı. Yangına; İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı'na bağlı 6 ekip ile çevre ilçelerden sevk edilen ekiplerin de aralarında bulunduğu toplam 30 ekip ve onlarca su tankeriyle müdahale ediliyor. Orman ekipleri de havadan ve karadan çalışma yürütüyor.
Tolga TAHÇI/İZMİR,
Kaynak: Demirören Haber Ajansı