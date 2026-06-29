İzmir'de Yangın: Alevler 2 Sitelerin Çevresine Ulaştı

ALEVLER 2 SİTENİN ÇEVRESİNE ULAŞTI

İzmir'in Dikili ilçesi Çandarlı Mahallesi'nde çıkan yangında alevler, rüzgarın da etkisiyle Pelin Sitesi ile Zeynep Keşan Evleri çevresine kadar ulaştı. Yangına; İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı'na bağlı 6 ekip ile çevre ilçelerden sevk edilen ekiplerin de aralarında bulunduğu toplam 30 ekip ve onlarca su tankeriyle müdahale ediliyor. Orman ekipleri de havadan ve karadan çalışma yürütüyor.

Tolga TAHÇI/İZMİR,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı