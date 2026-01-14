Haberler

Arızalı kombiden sızan gazdan zehirlendiği ileri sürülen anne-kız öldü
İzmir'in Dikili ilçesinde 83 yaşındaki Suna Sarıyörük ve 55 yaşındaki kızı Ebru Sarıyörük, evlerinde ölü bulundu. Kombiden sızan doğal gazdan zehirlendikleri üzerinde duruluyor.

İZMİR'in Dikili ilçesinde Suna Sarıyörük (83) ile kızı Ebru Sarıyörük (55), evlerinde ölü bulundu. Anne-kızın arızalı olan ve tamirci çağırdıkları belirtilen kombiden sızan doğal gazdan zehirlendikleri üzerinde durulduğu bildirildi.

Olay, dün akşam saatlerinde Dikili'de meydana geldi. Merhum hayırsever Ali Sarıyörük'ün eşi Suna Sarıyörük ile kızı Ebru Sarıyörük'ün evlerindeki kombi arızalandı. Pazartesi günü arıza için iki kez eve gelen servis görevlisi, kapıyı açan olmayınca durumdan şüphelenerek komşulardan yardım istedi. Yapılan ihbar üzerine polis ekipleri, kapıyı açarak içeri girdi. Ekipler, anne ve kızın cansız bedenleriyle karşılaştı. Cumartesi günü servis çağıran anne-kızın pazar günü kombiden sızan doğal gazdan zehirlenip, öldükleri üzerinde durulduğu bildirildi. Olay yeri incelemesinin ardından anne-kızın cenazeleri, kesin ölüm nedenlerinin belirlenmesi için İzmir Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

İNCİRLİOVA'DA TOPRAĞA VERİLDİLER

Otopsi işlemlerinin ardından Suna Sarıyörük ve kızının cenazeleri, memleketleri Aydın'ın İncirliova ilçesine götürüldü. Anne-kızın cenazeleri bugün öğlen Çarşı Camii'nde kılınan namazının ardından İncirliova Mezarlığı'nda, gözyaşları arasında toprağa verildi. Cenazeye İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya, siyasi parti ilçe temsilcileri, aile yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

