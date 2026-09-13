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Pissa Koyu'nda tatilcilerden geriye çöpler kaldı

Pissa Koyu'nda tatilcilerden geriye çöpler kaldı
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İzmir'in Dikili ilçesi Bademli Mahallesi'ndeki Pissa Koyu'nda denize giren bazı tatilcilerin, çöplerini kıyı ve yamaca attığı görüldü.

İzmir'in Dikili ilçesi Bademli Mahallesi'ndeki Pissa Koyu'nda denize giren bazı tatilcilerin, çöplerini kıyı ve yamaca attığı görüldü.

Berrak denizi ve ince kumuyla denize girmek isteyen tatilcilerin ilgi gösterdiği koyda yoğunluk, hava sıcaklıklarının düşmesiyle azaldı.

Sakinleşen koyda bazı tatilcilerin çöplerini konteyner yerine alana attığı dikkati çekti. Bölgeye konulan Dikili Belediyesinin "Sahile çöp bırakmak yasaktır. Lütfen yukarıdaki çöp konteynerlerine bırakınız" yazılı uyarısına rağmen alanda plastik şişe, yiyecek ambalajı, karton ve teneke kutular gibi atıklar görüldü.

Kaynak: AA
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