İzmir'de lastik botta 37 düzensiz göçmen kurtarıldı

İÇİŞLERİ Bakanı Ali Yerlikaya, İzmir'in Dikili ilçesi Bademli açıklarında yarı batık halde bulunan lastik botta 37 düzensiz göçmenin sağ kurtarıldığını, 1 göçmenin cansız bedenine ulaşıldığını, kayıp olduğu değerlendirilen 7 göçmenle ilgili aramaların sürdüğünü bildirdi.
Bakan Ali Yerlikaya'nın sanal medya hesabından yaptığı açıklamaya göre; İzmir'in Dikili ilçesi Bademli açıklarında göçmen botu olduğunun bildirilmesi üzerine TCSG-61 ve TCSG-907 görevlendirildi. TCSG-61 ile yürütülen arama kurtarma çalışmaları sonucu, kötü hava şartları nedeniyle su alan lastik bot, yarı batık halde bulundu. Botun içinde 37 düzensiz göçmen sağ kurtarıldı, 1 düzensiz göçmenin ise cansız bedenine ulaşıldı. Düzensiz göçmelerin 45 kişi olduğu bilgisi üzerine, kayıp olduğu değerlendirilen 7 kişiyle ilgili arama kurtarma çalışmaları da sürüyor. Bakan Yerlikaya, bölgede Sahil Güvenlik helikopterinin de görevlendirildiğini ifade etti.