Kayıp göçmenin cansız bedeni Ayvalık'ta bulundu

İzmir'in Dikili ilçesi açıklarında batan lastik bottan kaybolan 7 düzensiz göçmenden birinin cansız bedeni, Balıkesir'in Ayvalık ilçesi kıyılarına vurdu.

Edinilen bilgiye göre olay, Ayvalık'ın Küçükköy Mahallesi Sahili'nde meydana geldi. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay Yeri İnceleme timi ve adli tabip tarafından olay yerinde yapılan incelemede, cansız bedenin 19 yaşındaki Shukrı Yusuf Maxamud isimli kadına ait olduğu belirlendi.

Genç kadının cenazesi, olay yerine gelen kardeşi tarafından teşhis edildi. Maxamud'un, 10 Ocak günü İzmir'in Dikili ilçesinden hareket eden ve Bademli açıklarında batan lastik bottaki kayıp şahıslardan biri olduğu tespit edildi.

Dikili ilçesi Bademli açıklarında kötü hava şartları nedeniyle su alan ve yarı batık halde bulunan lastik bottaki 37 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından (TCSG-61) sağ olarak kurtarılmış, 1 kişinin ise cansız bedenine ulaşılmıştı. Olay sonrası kayıp olduğu değerlendirilen 7 kişiden biri olan Shukrı Yusuf Maxamud'un bulunmasının ardından, kayıp diğer 6 düzensiz göçmen için arama çalışmalarının sürdüğü öğrenildi. - BALIKESİR