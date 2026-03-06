İzmir İZSU su kesintisi! 6-7 Mart İzmir Dikili, Bergama, Bayraklı su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

İzmir su kesintisi olan yerler yayınlandı. İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) 6 Mart günü İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki, sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İZSU 6 Mart İzmir su kesintisi saatleri!

İZMİR SU KESİNTİSİ

İzmir'de su kesinti yaşanacak ilçe ve mahalleler kesinti süresi ile nedenlerine göre şu şekildedir:

Bayraklı

Manavkuyu Mahallesi'nde 6 Mart 2026 tarihinde saat 15.10 ile 17.10 arasında yaklaşık iki saat su kesintisi olacaktır. 244 Sokak içerisinde bulunan ana borunun deplase edilmesi çalışması nedeniyle bölge vanası kapatılmıştır.

Bergama

Bahçelievler, Küçükkaya ve Yalnızev mahallelerinde 6 Mart 2026 tarihinde saat 14.30 ile 16.30 arasında yaklaşık iki saat su kesintisi olacaktır. Ana boruda yapılan çalışma nedeniyle kesinti yaşanacaktır.

Buca

Ufuk Mahallesi'nde 6 Mart 2026 tarihinde saat 16.00 ile 17.00 arasında yaklaşık bir saat su kesintisi olacaktır. 914 Sokak içerisinde meydana gelen ana boru arızası nedeniyle kesinti yapılacaktır.

Dikili

Cumhuriyet Mahallesi'nde 6 Mart 2026 tarihinde saat 16.10 ile 18.10 arasında yaklaşık iki saat su kesintisi olacaktır. 307 Sokak'taki ana boru arızası nedeniyle kesinti uygulanacaktır.

Çandarlı Mahallesi'nde 6 Mart 2026 tarihinde saat 15.30 ile 17.30 arasında yaklaşık iki saat su kesintisi olacaktır. Tahirağa Sokak'ta meydana gelen ana boru arızası nedeniyle Ada bölgesinde su kesintisi yapılacaktır.

Foça

Atatürk Mahallesi'nde 6 Mart 2026 tarihinde saat 14.45 ile 16.45 arasında yaklaşık iki saat su kesintisi olacaktır. 99 Sokak'taki arıza nedeniyle kesinti uygulanacaktır.

Karabağlar

Uzundere Mahallesi'nde 6 Mart 2026 tarihinde saat 14.18 ile 17.18 arasında yaklaşık üç saat su kesintisi olacaktır. Ana boru arızası nedeniyle kesinti yapılacaktır.

Karaburun

Bozköy ve Merkez mahallelerinde 5 Mart 2026 tarihinde saat 15.06 ile 17.06 arasında yaklaşık iki saat su kesintisi olacaktır. Kuyucak Caddesi'nden Akçakilise Küme Evleri'ne kadar olan bölgede meydana gelen ana boru arızası nedeniyle kesinti uygulanacaktır.

Kiraz

Cumhuriyet Mahallesi'nde 6 Mart 2026 tarihinde saat 09.10 ile 18.30 arasında yaklaşık dokuz saat su kesintisi olacaktır. Yağmur suyu imalatı yapan müteahhit ekiplerin çalışma sırasında ana boru hattına zarar vermesi nedeniyle kesinti yapılacaktır.

Konak

Anadolu, Saygı ve Zeybek mahallelerinde 6 Mart 2026 tarihinde saat 15.35 ile 17.35 arasında yaklaşık iki saat su kesintisi olacaktır. 2429 Sokak numara 14 çevresinde meydana gelen ana boru arızası nedeniyle kesinti uygulanacaktır.