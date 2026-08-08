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Dikili'de köpeklere ateş açan şüpheli gözaltında

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İzmir'in Dikili ilçesinde sokakta av tüfeğiyle ateş açtığı üç köpekten ikisinin ölümüne, diğerinin yaralanmasına neden olduğu öne sürülen şüpheli gözaltına alındı.

İzmir'in Dikili ilçesinde sokakta av tüfeğiyle ateş açtığı üç köpekten ikisinin ölümüne, diğerinin yaralanmasına neden olduğu öne sürülen şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, İslamlar Mahallesi'nde bir kişinin sokaktaki 3 köpeğe av tüfeğiyle ateş açtığı ve yaralanan hayvanlara eziyet ettiği görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine çalışma başlattı.

Jandarmanın yaptığı inceleme sonucu olayı V.Z'nin gerçekleştirdiği belirlendi.

Zanlı, ekiplerce gözaltına alındı.

Şüphelinin tüfekle ateş açtığı 3 köpekten ikisinin öldüğü, diğerinin tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: AA
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