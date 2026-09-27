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Sivas Şarkışla'da hayvan otlatan çobana yıldırım isabet etti, yaşamını yitirdi.

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Sivas Şarkışla'da hayvan otlatan çobana yıldırım isabet etti, yaşamını yitirdi.
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Sivas'ın Şarkışla ilçesinde Dikili köyünde akşam saatlerinde yaylada hayvan otlatan çobana yıldırım isabet etti. Çoban olay yerinde hayatını kaybederken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde hayvan otlattığı esnada yıldırımın isabet ettiği çoban hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Şarkışla ilçesi Dikili köyünde akşam saatlerinde yaylada hayvanlarını otlatan Erol Merkit'e yıldırım isabet etti. Çoban olay yerinde hayatını kaybetti.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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