Bakan Tekin, derslik sayısının 2002'de 350 binden şu anda 750 bine ulaştığını söyledi

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "2002'de AK Parti iktidara geldiğinde Türkiye'de toplam 350 bin derslik vardı. Bunun yaklaşık yarısı deprem veya benzeri sebeplerle zaman içinde yıkılıp yeniden yapıldı. Şu anda ise toplam 750 bin dersliğimiz var. 2002 öncesinden yaklaşık 150 bin derslik kaldı; arada 600 bine yakın yeni derslik inşa etmişiz. Bu gerçekten devasa bir hizmet" dedi.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin İzmir programı kapsamında Dikili'de bulunan Bayburtlu Hasan Şentürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi açılışına katıldı. Programda konuşan Bakan Tekin, "Eğitim desteği vermek üzere Bakan olduğum tarihten itibaren çok sık İzmir'e geliyorum. İzmir'i seviyorum. İmar problemi veya sorunu olmayan, üretilen bütün arsalarda ihtiyaç duyulan eğitim yatırımlarını planlayacağımızı buradan taahhüt ediyorum. Sadece son 3 yılda yatırım programına alınıp inşaatı bitirilen, resmi bütçeyle yapılmış ama henüz açılış törenini gerçekleştirmediğimiz 120 okulumuz var. Bu gerçekten önemli bir sayı. Buna rağmen İzmir'de planladığımız başka okullarımız da var. Bu iş zor. Okul ihtiyacı her geçen gün vatandaşlarımız tarafından daha ciddi bir şekilde dile getiriliyor" diye konuştu.

"Toplam 750 bin dersliğimiz var"

"Bundan 20 sene önce 70-80 kişilik sınıflarda ders görülürken ve 45-50 kişilik sınıflar hayal edilirken, bugün Türkiye'nin her tarafında derslik başına düşen ortalama öğrenci sayımız 20'li rakamlara düşmüş durumda" diyen Bakan Tekin, "70-80 kişilik sınıflardayken tek ihtiyacımız sınıf mevcutlarını azaltmaktı. Yeni okullar ve derslikler yaparak bunu başardık. 2002'de AK Parti iktidara geldiğinde Türkiye'de toplam 350 bin derslik vardı. Bunun yaklaşık yarısı deprem veya benzeri sebeplerle zaman içinde yıkılıp yeniden yapıldı. Şu anda ise toplam 750 bin dersliğimiz var. 2002 öncesinden yaklaşık 150 bin derslik kaldı; arada 600 bine yakın yeni derslik inşa etmişiz.

Bu gerçekten devasa bir hizmet" ifadelerine yer verdi.

Bugüne kadar kamu bütçesiyle tamamlanan hiçbir okulun resmi açılış törenine katılmadığını ifade eden Bakan Tekin, yalnızca hayırseverlerin yaptırdığı okulların açılışına gittiğini aktardı.

Türkiye'de Cumhuriyetin kuruluşundan itibaren mesleki eğitimin bir 'memleket meselesi' olarak görüldüğüne dikkat çeken Bakan Tekin, "Cumhuriyetimizin kurucu kadroları mesleki ve teknik eğitime büyük önem vermiştir. Ta ki 28 Şubat 1997 sürecine kadar. 28 Şubat'a kadar ülkemizde, o zamanki adıyla endüstri meslek lisesi öğrencisi olmak son derece itibarlı bir kimlikti. Fakat 28 Şubat sürecinde aklıevvel bir grup, İmam Hatipler ile meslek liselerinin önünü kesmek amacıyla katsayı uygulamasını başlattı. Katsayı uygulamasıyla birlikte Türkiye'de İmam Hatiplere giden öğrenci oranı ortaöğretim içinde yüzde 10 iken yüzde 2'lere, meslek liselerine giden öğrenci oranı ise yüzde 40'lardan yüzde 17'lere kadar geriledi ve bu durum toplumda büyük bir travma oluşturdu. Bu travmanın etkilerini orta ve uzun vadede aşabilmek için özellikle 2013 yılından itibaren çok ciddi çaba sarf ettik" cümlelerine yer verdi.

İzmir'de mesleki ve teknik eğitimde bir ivme yakaladıklarından bahseden Bakan Tekin, şunları kaydetti:

"Uluslararası araştırmalar iyi bir mesleki beceri eğitiminin, ülkelerin milli gelirini yüzde 2 ile yüzde 5 arasında artırabileceğini ortaya koyuyor. Hayırseverlerimize eğitim mücadelemize destek verirken mesleki ve teknik eğitim alanında bir ortaöğretim kurumu kazandırdıkları için şükranlarımı sunuyorum. Allah hepsinden razı olsun."

"Dışarıdan yeni kimlikler dayatmaya çalışıyorlar"

"Uzun uğraşlar ve ciddi kaynaklar aktararak çok güzel okullar, derslikler yapıyor; bunları son teknolojik donanımlarla süslüyoruz" diyen Bakan Tekin, "Bu binalara asıl ruhu verecek olanlar öğretmen arkadaşlarımızdır. Okullarımızı ve evlatlarımızı sizlere emanet ediyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Bugün de çok güzel bir eğitim yuvasının açılışını gerçekleştirip okulumuzu ve çocuklarımızı yine sizlere emanet edeceğiz. Öyle bir dünyada yaşıyoruz ki birileri dışarıdan bizlere yeni kimlikler dayatmaya çalışıyor. Sosyal medyadan, dijital mecralardan ve dizi platformlarından 'Çocuklarınızı küresel değerlerle yetiştiriyoruz' gibi masum görünen söylemlerle karşımıza çıkan bir yapı var. Bu cümleler kesinlikle masum değildir. 'Çocukları küresel değerlerle yetiştiriyoruz, dünya vatandaşı yapıyoruz' demek; bizi biz yapan milli ve manevi değerlerimizi, bizi bir arada tutan harcı silmek demektir. Onların yerine sosyal medyada kimin ürettiği belli olmayan değerleri aşılayarak çocuklarımızı kendi zihniyetlerine göre şekillendirmeye çalışan bir dünya düzeniyle karşı karşıyayız. Bu sorumluluğu sadece öğretmenlerimize bırakmayalım. Öğretmenlerimizin imkanı ve etki alanı bir yere kadardır. Çabaları bir noktadan sonra sınırlı kalabilir" diye sözlerine ekledi.

"Ebeveynler ve veliler olarak bizlerin de sorumluluğu var"

18 yaşını dolduran bir çocuğun yaklaşık 160 bin saatlik bir ömür yaşamış olduğunu söyleyen Bakan Tekin, "Bu 18 yılın içinde okulda geçirdiği süre ise yaklaşık 11 bin saat. Çocuk, 18 yıllık ömrünün yaklaşık 16'da 1'ini okulda, öğretmeniyle geçiriyor. Geriye kalan zamanını ise sokakta, toplumun içinde ve ailesiyle yaşıyor. Bir çocuk eğer değerlerinden kopuyor, milletine yabancılaşıyor, milli ve manevi değerlerinden uzaklaşıyorsa, bunda eğitim sistemimizin ve Milli Eğitim Bakanlığının mutlaka payı vardır. Ancak en az onun kadar, ebeveynler ve veliler olarak bizlerin de sorumluluğu bulunmaktadır. Evlatlarımızın bu ülkenin bir vatandaşı, bu milletin bir ferdi olmaktan gurur duymalarını gelin hep birlikte sağlayalım" sözlerini kullandı.

Programda konuşan Milli Savunma Bakan Yardımcısı Salih Ayhan da Şentürk ailesinin vefalı duruşunu tebrik ederek, mesleki lisenin vatanına ve milletine bağlı nesiller yetiştirmesini diledi.

İzmir Valisi Süleyman Elban ise okulun hayırlı olmasını dileyerek öğrencilerin en iyi şekilde yetişmesini ve memlekete faydalı olmalarını temenni etti.

Konuşmaların ardından, dualar eşliğinde kurdele kesilmesiyle okulun açılışı gerçekleştirildi. Daha sonra Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, okul içerisini gezerek öğretmenlerle bir araya geldi. Programa, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in yanı sıra; Milli Savunma Bakan Yardımcısı Salih Ayhan, İzmir Valisi Süleyman Elban, milletvekilleri, öğretmenler, öğrenciler ve okul çalışanları katıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı