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İzmir'de makilik alandaki yangın kontrol altında

İzmir'de makilik alandaki yangın kontrol altında
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İzmir'in Dikili ilçesinde tarım arazisinde başlayıp rüzgarın etkisiyle makilik alana sıçrayan yangın, ekiplerin havadan ve karadan yoğun müdahalesi sonucu yerleşim yerlerine ulaşmadan kontrol altına alındı.

İzmir'in Dikili ilçesinde tarım arazisinde başlayıp rüzgarın etkisiyle makilik alana sıçrayan yangın, ekiplerin havadan ve karadan saatler süren yoğun müdahalesi sonucu yerleşim yerlerine ulaşmadan kontrol altına alındı.

yangın, saat 14.05 sıralarında Dikili ilçesine bağlı Çandarlı Yaylayurt Mahallesi'nde bulunan bir tarım arazisinde meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan alevler, şiddetli rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyerek çevredeki makilik ve ormanlık alana sıçradı. İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı çok sayıda ekip sevk edildi.

Havadan ve karadan müdahale

Hızla yayılan alevlerin önünü kesmek için ekipler zamanla yarıştı. Yangına havadan 7 uçak ve 8 helikopter ile su atışları gerçekleştirilirken, karadan 35 arazöz, 4 dozer ve çok sayıda orman işçisiyle müdahale edildi. Söndürme çalışmalarına sivil toplum kuruluşları (STK), yerel yönetimler ve vatandaşlar da büyük destek verdi.

Yerleşim yerlerine sıçraması engellendi

Gün boyu yön değiştiren rüzgar, söndürme çalışmalarını zorlaştırırken alevlerin zaman zaman civardaki yerleşim yerlerini tehdit etmesine neden oldu. Ancak ekiplerin stratejik ve etkili müdahalesi sayesinde ateşin yaşam alanlarına ulaşması engellendi. Yangın nedeniyle tarım arazileri içinde yer alan ufak çaplı bazı barakaların hasar gördüğü öğrenildi. Havanın kararmasına kısa bir süre kala hava araçlarının yoğun su atma çalışmalarıyla alevlerin beli kırıldı.

OGM'den "kontrol altında" açıklaması

Akşam saatlerinde yapılan son müdahalelerin ardından yangın tamamen kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları başlatılırken, Orman Genel Müdürlüğü (OGM) resmi sosyal medya hesabı üzerinden sevindirici haberi duyurdu. Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İzmir Dikili'de orman dışı alanda başlayan yangını kontrol altına aldık. Yangınla mücadelemize destek veren gönüllülerimize, kamu kurumlarımıza, yerel yönetimlerimize, STK ve vatandaşlarımıza teşekkür ederiz."

Yangının kesin çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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