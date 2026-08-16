Haberler

İzmir'de 62 Düzensiz Göçmen Yakalandı

İzmir'de 62 Düzensiz Göçmen Yakalandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İzmir'in Dikili ve Foça ilçelerinde, Sahil Güvenlik ve jandarma ekiplerince yapılan operasyonlarda 62 düzensiz göçmen ile göçmen kaçakçılığı yaptığı iddia edilen 1 şüpheli yakalandı. Göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

İzmir'in Dikili ve Foça ilçelerinde 62 düzensiz göçmen ile göçmen kaçakçılığı yaptığı iddia edilen 1 şüpheli yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Dikili ilçesinde görevli Sahil Güvenlik Mobil Kıyı Gözetleme Aracı (DENİZ-101) tarafından karada bir grup düzensiz göçmen olduğu tespit edildi.

Bölgeye sevk edilen Sahil Güvenlik Kolluk Destek Timi ve jandarma ekipleri 4'ü çocuk 42 düzensiz göçmen ile göçmen kaçakçılığı yaptığı iddia edilen 1 şüpheliyi yakaladı.

Foça ilçesi Petra Koyu mevkisinde de Sahil Güvenlik Kolluk Destek Timi ve jandarmanın tespit ettiği 2'si çocuk 20 düzensiz göçmen yakalandı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Kaynak: AA
Bakan Çiftçi açıkladı: Süleymancıların kullandığı haberleşme ağı ifşa oldu

Süleymancıların kullandığı haberleşme ağı ifşa oldu: Bylock yerine...
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Minik taraftarın formasını zorla çıkarttırdı! Tribün eşkıyası hakkında karar

Tribün eşkıyası hakkında karar! İşte cezası
Flört uygulaması üzerinden tanıştığı kadınla yemeğe çıktı, hesabı görünce hayatının şokunu yaşadı

Flört uygulaması üzerinden tanıştı, hesabı görünce şoku yaşadı
Kayserispor'dan kusursuz başlangıç! Sivasspor'u devirdi, 2'de 2 yaptı

Bu takımı kim durduracak? 2'de 2 yaptılar
Süleymancıların 200 kilo külçe altını bakın nereden çıktı! Adres şaşırttı

Türkiye'nin konuştuğu 200 kilo altın bakın nereden çıktı

Eşini bıçakladıktan sonra canlı yayın açıp intihar girişiminde bulundu

Eşini defalarca bıçakladı, çatıya çıktı! Utanmadan canlı yayın açtı

Türk futbolunun 60 yıllık köklü kulübü lig başlamadan küme düşecek

Türk futbolunun 60 yıllık köklü kulübü lig başlamadan küme düştü
Yasa çıktı, Karayılan yetinmedi! Öcalan'ın bile istemediği şartı öne sürdü

Yasa çıktı, Karayılan yetinmedi! Öcalan'ın istemediği şartı öne sürdü