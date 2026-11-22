İzmir Dikili'de Sahil Güvenlik hareketli lastik bottaki 30 düzensiz göçmeni yakaladıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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İzmir'in Dikili ilçesinde Sahil Güvenlik ekipleri, 20 Kasım günü saat 08.30 sıralarında hareketli lastik botla ilerleyen 30 düzensiz göçmeni yakaladı. Sağlık kontrolleri ve işlemlerinin ardından göçmenler İl Göç İdaresi Müdürlüğüne sevk edildi.
İzmir'in Dikili ilçesinde Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince hareketli lastik botla ilerleyen 30 düzensiz göçmen yakalandı.
Sahil Güvenlik Komutanlığı kıyı gözetleme ekipleri, 20 Kasım günü saat 08.30 sıralarında lastik botta düzensiz göçmen grubunu belirledi. Görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu (TCSG-907), bölgede tespit edilen hareketli lastik botu durdurarak içindeki düzensiz göçmenleri kontrol altına aldı.
Karaya çıkartılan 30 düzensiz göçmen, sağlık kontrolleri ve işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne sevk edildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı