İzmir'de 5 ay önce kaybolan yaşlı adam sırra kadem bastı, oğulları perişan

İzmir'in Dikili ilçesinde 85 yaşındaki Memet Ayrıldı, 22 Temmuz sabahı yürüyüş yapmak için evinden çıktıktan sonra bir daha geri dönmedi. Ailesi ve ekiplerin tüm aramalarına rağmen kendisinden hiç bir iz bulunmadı. Perişan olan oğulları ise babalarının ölü ya da diri bulunmasını istediklerini ve umutlarını yitirmediklerini söyledi.

İzmir'in Dikili ilçesine bağlı Çandarlı Mahallesi'nde yaşayan 85 yaşındaki Memet Ayrıldı'dan 22 Temmuz sabahından bu yana haber alınamıyor. Sabah saatlerinde yürüyüş yapmak için evinden ayrılan yaşlı adamdan uzun süre haber alamayan yakınları, durumu jandarma ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgede jandarma ve arama kurtarma ekipleri tarafından geniş çaplı arama çalışması başlatıldı. Yapılan incelemelerde Memet Ayrıldı'nın 22 Temmuz sabahı saat 05.58'de evinden çıktığı, güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerle tespit edildi. Bunun üzerine ekipler, Ayrıldı'nın en son görüldüğü noktalardan başlayarak çevrede arama çalışmalarını yoğunlaştırdı. Çalışmalara jandarma ekiplerinin yanı sıra İZAKUT ve gönüllü arama kurtarma ekipleri de destek verdi. Ancak aramalardan şu ana kadar herhangi bir sonuç alınamadı.

Sokak sokak afiş asıyorlar

Kayıp Memet Ayrıldı'nın oğulları ve Buca Çamlıkule'de oturan komşuları, sokak sokak afiş asarak görenlerin kendilerine veya kolluk kuvvetlerine bilgi verilmesi için çalışıyor.

Kayıp Memet Ayrıldı'nın oğlu Duran Ayrıldı, yaşadıkları kabus dolu 5 ayı şu sözlerle anlattı: "22 Temmuz sabah 05.58'de babam İzmir'deki Çandarlı Üniversitesinden sabah namazını kıldıktan sonra çıktı. Daha geri dönmedi. O günden bugüne arıyoruz. Kolluk kuvvetlerinden herkesten yardım aldık ama kimse bulamadı. Yani erişemedik. Yani bulamadık, denk gelmedik. Dikili Çandarlı'da bütün otobüs duraklarına, direklere, her tarafa babamın resmini broşür olarak yapıştırdık. Esnafın herkesin haberi var. Ama bir türlü denk gelmedik. Bulamıyoruz. O gün bu gündür perişanız. Babamızı bulmak istiyoruz. Babamızın can güvenliğinden endişe ediyoruz artık. Hiçbir rahatsızlığı yoktu. Sadece kulakları biraz az işitiyordu. Başka bir şey yoktu. Her zaman sabah doğa yürüyüşüne çıkıyordu. Saat 11-12 gibi geri geliyordu ama o gün geri gelmedi. O zamandan bu zamana kadar arıyoruz. Sokak sokak arıyoruz. Bulamıyoruz. İzmir Buca'da da her tarafa, köylere gittik baktık. Kimse bulamadı. Üç tane güvenlik kamerası görüntüsü var. Bir tanesini jandarma buldu, ikisini biz bulduk. Jandarmanın bulduğu görüntünün babam olup olmadığını bilmiyoruz. Evimizin arkasında Karagöl tarafı var. Orada mı bir şey oldu yoksa geri mi döndü bilmiyoruz. Kısa kollu beyaz bir tişört, krem rengi pantolon, spor ayakkabı ve beyaz bir şapkası vardı. Sayın Cumhurbaşkanımızdan Allah rızası için yardım istiyorum. Babamızı ölü ya da diri bulmak istiyoruz. Ben umudumu hiçbir zaman tüketmedim, sonuna kadar arayacağım."

Memet Ayrıldı'nın küçük oğlu İlhan Ayrıldı ise babalarını uzun süredir aradıklarını belirterek, "Normalde her sabah yürüyüşe gidiyordu. Geri dönmedi. 11-12 gibi geliyordu. Geri dönmeyince kolluk kuvvetlerine haber verdik. Biz de aradık. Dağ taş aradık. Aramalarımız bir ayı geçti. Köy köy, sokak sokak arandı. Afişleri her yere astık. Ama hiçbir geri dönüş alamadık. O zamanlar çok sıcaktı, 40 dereceleri buluyordu. Bir şişe suyla ve bir parça börekle evden ayrılmıştı. Akıl sağlığı yerindeydi, sağlığı iyiydi. Ormanda yürüyordu. Acaba düştü mü, başına bir şey mi geldi diye düşünüyoruz. Hala arıyoruz. Asılsız ihbarlar geldi, hepsine gittik. Devletimizden tekrar arama çalışmalarına destek vermelerini rica ediyoruz" dedi.

Ayrıldı ailesi, yetkililerden arama çalışmalarının yeniden ve daha kapsamlı şekilde sürdürülmesini isterken, Memet Ayrıldı'yı gören ya da yerini bilenlerin en yakın güvenlik birimlerine bilgi vermesini talep etti. - İZMİR