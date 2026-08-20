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İzmir'de Yeni Sezonun İlk Zeytin Hasadı Bademli'de Yapıldı

İzmir'de Yeni Sezonun İlk Zeytin Hasadı Bademli'de Yapıldı
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İzmir’in Dikili ilçesine bağlı Bademli Mahallesi’nde yeni sezonun ilk zeytin hasadı gerçekleştirildi.

İzmir'in Dikili ilçesine bağlı Bademli Mahallesi'nde yeni sezonun ilk zeytin hasadı gerçekleştirildi.

Üretici Esra Meral'e ait zeytin bahçesinde düzenlenen programda sezonun ilk zeytinleri dalından toplandı. Hasat etkinliğine Dikili Kaymakamı Metin Arslanbaş, Aliağa Kaymakamı Zekeriya Güney, İzmir İl Tarım ve Orman Müdürü ile Dikili ve Aliağa İlçe Tarım ve Orman Müdürleri katıldı.

Protokol üyeleri, üreticilerle birlikte zeytin toplayarak yeni sezon heyecanına ortak oldu. Zeytin üretiminde önemli bir yere sahip olan İzmir'de sezonun ilk hasadının gerçekleştirildiği Bademli'de, üreticilerle bir araya gelinerek üretim ve hasat süreci hakkında bilgi alındı .Ege'nin köklü tarımsal değerlerinden biri olan zeytinde başlayan yeni hasat sezonunun başta İzmirli üreticiler olmak üzere Türkiye genelindeki tüm zeytin üreticileri için bol ürünlü, bereketli ve kazançlı geçmesi temennisinde bulunuldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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